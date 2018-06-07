預言2020柯P改披藍袍 孫大千：阿扁看錯了！

2018-06-07 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前總統陳水扁在臉書的「新勇哥物語」發言說，民進黨2014年和柯文哲合作，如為了2020年的總統大選利益考量，「誰敢保證」國民黨與柯文哲合作之事不會發生？對此，前立委孫大千認為，這一次，阿扁看錯了！

首先，民進黨在台北市沒有30%的基本盤。台灣已經進入了政治版圖重整的階段，國、民兩大政黨的基本盤各自不會超過25%，其餘將近五成的新興中間選民屬於「選人不選黨」。而這樣的趨勢在台北市更為明顯。

其次，蔡英文已經是民進黨的「票房毒藥」。受到執政績效不彰的拖累，小英、賴神和花媽在年底大選之中，必然會強烈的感受到「從天上跌回人間」的滋味。所以，就算蔡英文帶領民進黨全力輔選，姚文智也不見得會有30%。

再來，柯文哲絶對不會「變藍」。柯文哲最大的優勢就是「非藍非綠」。他好不容易才擺脫了「墨綠」的包袱，怎麼可能會愚蠢到再披上「黑藍」的外衣呢？一個「染色後」的柯文哲完全沒有價值。

最後，國民黨不可能和柯文哲合作。柯文哲的「第三勢力」是國民黨重返執政的關鍵。以國民黨目前仍然處於緩慢復健的階段，對年輕世代幾乎不具備吸引力和競爭力，倘若沒有柯文哲的白色力量存在，這些選票必然將會全盤倒向民進黨。因此，在國民黨浴火重生之前，三強鼎立才是最佳選擇。