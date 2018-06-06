親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北農業推費爭議
F-16戰鬥機墜毀
漢光演習秀戰力
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
營養午餐吃得好
政治
軍事
綜合

荷蘭代表團參加新創特展 翻譯神器、太陽能車都來了

2018-06-06 23:20聯合報 記者徐偉真╱即時報導

InnoVEX新創特展今天在台北世貿三館展開，荷蘭共有16間新創公司和1間加速器參展，是最大的國家代表團，荷蘭貿易暨投資辦事處今天下午在InnoVEX舉辦台灣第一場的「新創公司媒體投案競賽」，最後選出曾經連續三年獲得澳洲「世界太陽能挑戰賽」冠軍的Lightyear為贏家，免費獲得2019年InnoVEX的攤位。

荷蘭駐台辦事處表示，荷蘭經濟部企業署今年（De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland，RVO）和跨產、官、學推動新創的「新創三角洲」（Startup Delta）及恩荷芬市政府，號召16家新創公司與1間加速器來台參加InnoVEX，新創三角洲執行長畢爾斯也主持了今天下午的投案競賽。

荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）下午更幽默地跳上木桌主持活動，他表示，這次InnoVEX的「荷蘭吧」，就是以「挑戰一切」為主題之一，包括制式的規定和守舊的想法，他認為台灣是荷蘭企業拓展亞洲的重要門戶，也是前進中國的最佳跳板，因為台灣與荷蘭的國土相當、人口接近，比起鄰近的韓國、日本更容易適應、管理。另外，台灣擁有絕佳的製造能力與代工技術，如果能加上荷蘭的新創精神，一定能締造更多成功。

今天參與投案的新創企業包括推出翻譯神器的Travis、使用人工智慧，讓視覺訊息可以傳達給視障者，協助他們上超商購物、閱讀菜單，認出朋友的Envision，、透過區塊鏈技術，確保兩情相悅有法律證據的LegalThings，還有上午開幕典禮時，特別受到行政院長賴清德關注的時空攝影機Roader，可以錄製10秒前發生的畫面，另外還有LifeSense Group開發的智慧型內褲Carin，可協助尿失禁婦女訓練骨盆底肌肉。

最後由Lighyear獲得頭獎，贏得2019 InnoVEX價值3萬元台幣的攤位；Lightyear市場發展經理胡佛斯（Robert Hoevers）說，很榮幸獲獎，Lightyear正在發展獨家的長程太陽能電動車，車子內有整合的太陽能電池，視所在地點而定，可以長達數周或是數月不需充電，希望台灣能夠加入他們的行列，讓這樣的夢想能在未來實現。

荷蘭駐台代表紀維德和辦事處員工及荷蘭新創公司代表一同戴上荷蘭代表色的橘色帽子合影...
荷蘭駐台代表紀維德和辦事處員工及荷蘭新創公司代表一同戴上荷蘭代表色的橘色帽子合影。記者徐偉真/攝影
分享

荷蘭區塊鏈技術

相關新聞

鄭英耀接教長傳言又起 政院：沒有任何訊息

2018-06-06 19:27

館長遭圍剿攻擊 朱學恒怒批「執政黨本末倒置」

2018-06-06 14:34

林濁水：馬英九最像港民主派 台灣少數對六四念念不忘

2018-06-06 12:15

獨／再節電就減產…企業跳腳 用電大戶節能方案傳喊卡

2018-06-06 22:55

英國在台辦事處慶25周年 代表期許未來更多合作

2018-06-06 22:44

遏止新型毒品犯罪 政府近期推第2波「安居緝毒專案」

2018-06-06 22:12

中國郵袋疑藏毒1公噸不翼而飛 賴揆責海關警戒心不足

2018-06-06 21:11

新AIT落成傳美將派助卿來台？ 官方未證實此事

2018-06-06 19:37

呂秀蓮重砲批民進黨 余天：講得稍微有點過

2018-06-06 16:34

立院臨時會將審軍改 八百壯士11日再度動員

2018-06-06 16:29

政治獻金抵稅？ 要看政黨得票率

2018-06-06 14:40

不認識呂秀蓮？ 蔡英文未回應

2018-06-06 14:16

德國冷氣說挨轟 陳美伶：原意被曲解

2018-06-06 14:04

郝龍斌登陸被質疑拿人手短 游淑慧：雙重標準垃圾話

2018-06-06 12:18

市長卸任後的下一步？ 朱立倫：回家問太太

2018-06-06 11:13

效仿德國不裝冷氣？陳美伶回擊：原意被刻意扭曲

2018-06-06 11:10

外交部用推特發聲 吸引國際媒體追蹤

2018-06-06 10:06

2020總統副手人選？柯志恩：想太多 別陷害

2018-06-06 09:26

郝龍斌率團六四前赴中 林濁水：馬英九較知道是非分際

2018-06-06 07:56

談香蕉銷日引戰 謝長廷再po文駁網友疑問

2018-06-06 00:11

民進黨協推「禁五星旗」公投需開聽證會

2018-06-06 00:04

AIT新館落成川普不派高官？ 助卿羅伊斯可望來台

2018-06-05 23:59

AIT新館慶落成 梅健華：還有其他人從華府來

2018-06-05 23:58

遭聲請迴避調查 陳師孟：若核准 年輕30歲會翻桌

2018-06-05 23:56

慶啟人申請迴避 陳師孟：若核准將申訴

2018-06-05 22:34

遭指台灣官網撤國旗 好市多：網站由美國維護

2018-06-05 22:32

北農業務推廣費疑義 柯文哲：已派人查帳

2018-06-05 21:36

前立委馮定國辭世 節儉到補破褲吃麵攤助理印象深刻

2018-06-05 21:19

領袖會議表態 工總：支持深澳電廠

2018-06-05 20:23

影／在地文化入厝 七項「外交伴手禮」亮相

2018-06-05 18:58

馬英九主張啟動核四 李應元：很不負責任

2018-06-05 18:49

民進黨禁掛五星旗公投提案 中選會要開聽證會

2018-06-05 18:35

前親民黨立委馮定國辭世 得年67歲

2018-06-05 18:32

低薪困局未解 民進黨要勇於承擔責任

2018-05-31 13:04

「維持現狀」恐成歷史「一中一台」浮出水面？

2018-05-31 12:56

蔡碧仲公親變事主 誰是豬隊友

2018-05-30 15:55
看更多

熱門文章

月薪加年終就是250萬 吳音寧辯解非事實但被問到語塞

2018-06-06 18:03

電台要求支持民進黨候選人 挺柯主持人不滿辭職

2018-06-06 13:35

北市府查北農帳 徐世榮怒：柯文哲配合藍營霸凌吳音寧

2018-06-06 06:50

北農爭議 賴坤成爆料：是柯文哲決定用吳音寧的

2018-06-06 11:16

政壇一串小白兔 吳音寧回嗆：我是野兔 宗才怡快閃…48天陣亡

2018-06-06 09:00

柯文哲突襲北農查帳 查出共補助溪州鄉31萬元

2018-06-06 11:15

北農任內業務推廣費比吳音寧高？ 韓國瑜：她比較高吧！

2018-06-06 13:17

北農爭議讓吳晟想辭資政？ 吳音寧哽咽：父親相信我

2018-06-06 14:14

館長遭圍剿攻擊 朱學恒怒批「執政黨本末倒置」

2018-06-06 14:34

奪命連環CALL？「林昶佐之聲」響到內科加班員工心驚驚

2018-06-06 10:45

【即時短評】「脫貧」帳戶 行不通的政見再騙一次？

2018-06-06 13:59

軍方東部飛彈射擊命中否？ 民眾目擊：真的中了

2018-06-06 11:41

川普是愛台還是害台？ 孫大千提出四個問題

2018-06-06 08:02

「老公，你想住在這邊嗎？」 殉職飛官妻淚看塔位

2018-06-06 14:06

效仿德國不裝冷氣？陳美伶回擊：原意被刻意扭曲

2018-06-06 11:10

翻開漢光演習歷史 意外最多的不是軍機而是…

2018-06-06 08:00

呂秀蓮重砲批民進黨 余天：講得稍微有點過

2018-06-06 16:34

替彭佳芸站台違紀？ 余天：我還是會去站台

2018-06-06 15:50

憂心綠色威權時代來臨 孫大千：「老包們」我在找你

2018-06-06 20:34

反撃！朱立倫：A7合宜宅汙水廠早在蘇貞昌關心前就招標

2018-06-06 11:17

談吳音寧風波 蔡英文：應有人協助她政治攻防

2018-06-06 16:56

力保吳音寧 陳吉仲列5點證明吳表現好

2018-06-06 21:44

【重磅快評】吳音寧是大巨蛋翻版 換市長還比較快？

2018-06-06 16:32

郝龍斌率團六四前赴中 林濁水：馬英九較知道是非分際

2018-06-06 07:56

影／為年底選戰 蔡英文要求幫忙澄清假新聞

2018-06-06 16:42

不認識呂秀蓮？ 蔡英文未回應

2018-06-06 14:16

林濁水：馬英九最像港民主派 台灣少數對六四念念不忘

2018-06-06 12:15

漢光演習模擬共軍攻淡水河 國軍火網死守關渡大橋

2018-06-06 00:36

柯文哲改披藍衫成黑藍？ 扁：誰敢保證不會發生

2018-06-06 08:05

洪孟楷：年底選戰 票投民進黨等於縱容吳音寧

2018-06-06 06:57

飛官吳彥霆DNA比對確認 死因多重器官創傷性損傷

2018-06-06 18:48

中國郵袋疑藏毒1公噸不翼而飛 賴揆責海關警戒心不足

2018-06-06 21:11

周刊爆侯友宜曾抄朱岳父小三家 侯辦：不實選舉操作

2018-06-06 15:36

飛官最後聲音「進雲了」 雷達站：五分山就是霧多

2018-06-06 17:49

紅軍夜戰狂 海軍陸戰隊操演挾火力暗夜奔襲

2018-06-06 13:15

影／韓國瑜籲大陸： 勿因賴清德台獨說殃及台灣農民

2018-06-06 12:21

傷害我等同傷害北農？ 柯文哲：吳音寧不代表北農

2018-06-06 19:07

2020總統副手人選？柯志恩：想太多 別陷害

2018-06-06 09:26

影／家屬拿吳彥霆軍服招魂 F16臂章好催淚

2018-06-06 12:11

影／家屬忍痛招魂 飛官父哽咽向救災人員鞠躬致謝

2018-06-06 10:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top