荷蘭代表團參加新創特展 翻譯神器、太陽能車都來了

2018-06-06 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



InnoVEX新創特展今天在台北世貿三館展開，荷蘭共有16間新創公司和1間加速器參展，是最大的國家代表團，荷蘭貿易暨投資辦事處今天下午在InnoVEX舉辦台灣第一場的「新創公司媒體投案競賽」，最後選出曾經連續三年獲得澳洲「世界太陽能挑戰賽」冠軍的Lightyear為贏家，免費獲得2019年InnoVEX的攤位。

荷蘭駐台辦事處表示，荷蘭經濟部企業署今年（De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland，RVO）和跨產、官、學推動新創的「新創三角洲」（Startup Delta）及恩荷芬市政府，號召16家新創公司與1間加速器來台參加InnoVEX，新創三角洲執行長畢爾斯也主持了今天下午的投案競賽。

荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）下午更幽默地跳上木桌主持活動，他表示，這次InnoVEX的「荷蘭吧」，就是以「挑戰一切」為主題之一，包括制式的規定和守舊的想法，他認為台灣是荷蘭企業拓展亞洲的重要門戶，也是前進中國的最佳跳板，因為台灣與荷蘭的國土相當、人口接近，比起鄰近的韓國、日本更容易適應、管理。另外，台灣擁有絕佳的製造能力與代工技術，如果能加上荷蘭的新創精神，一定能締造更多成功。

今天參與投案的新創企業包括推出翻譯神器的Travis、使用人工智慧，讓視覺訊息可以傳達給視障者，協助他們上超商購物、閱讀菜單，認出朋友的Envision，、透過區塊鏈技術，確保兩情相悅有法律證據的LegalThings，還有上午開幕典禮時，特別受到行政院長賴清德關注的時空攝影機Roader，可以錄製10秒前發生的畫面，另外還有LifeSense Group開發的智慧型內褲Carin，可協助尿失禁婦女訓練骨盆底肌肉。