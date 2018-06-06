遏止新型毒品犯罪 政府近期推第2波「安居緝毒專案」

2018-06-06 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院今天召開「107年第3次治安會報」，行政院長賴清德表示，近期政府將推動第2波「安居緝毒專案」，請各相關機關全力配合執行，遏止新型態毒品犯罪成長。

今天治安會報，包含內政部報告「當前治安情勢及分析」、教育部報告「維護校園安全工作執行情形與策進作為」，以及衛福部提報「兒少性剝削防制執行與策進作為」。

針對「當前治安情勢及分析」，賴揆表示，在毒品犯罪部分，本期1-5月查獲毒品數量共約6,500公斤，人數約2萬5千人，皆較去年同期增加，另根據法務部資料，羈押人數約220人，准押率高達87%。他感謝各治安機關的投入與努力，但這些數字也顯示，毒品問題依然嚴重，特別是新型態製毒工廠的出現，運作方式與提煉技術皆使用新方法，請法務部、內政部等相關機關特別警惕。

此外，今年底將進行地方選舉，賴揆表示，為防制幫派分子假借政黨名義或以暴力、賄選手段介入選舉，請法務部及內政部妥適規劃選前除暴作為，將打擊幫派犯罪列為今年下半年治安工作要務，並於下次會報提出報告。

賴揆還表示，近期國內連續發生數起暴力凶殺案件，請內政部警政署進一步調查，並提出精進作為，減少類似情形發生。

聽取「維護校園安全工作執行情形與策進作為」報告後，賴揆表示，根據106年各校校安通報事件統計，除疾病及意外事件外，兒少保護事件仍居多數，請教育部、衛福部持續與相關部會通力合作，建構更完整綿密的網絡，從根本管控，以消弭影響社會安全的風險因子，並全力協助地方政府建立整合機制並落實執行，共同營造安全、友善的校園學習環境。

校園拒毒方面，他也請教育部持續依「新世代反毒策略」加強政策宣導，完備通報系統，找出校園染毒黑數，提供受毒品影響學生輔導及協助管道；另為防止學生不慎使用新興毒品，請教育部與內政部加速完成建置學校周遭熱點巡邏網，透過學校自行清查、校外聯巡、警方巡邏線及巡邏箱設置等方式，降低學生接觸毒品的可能，提升校園反毒成效。

有關「兒少性剝削防制執行與策進作為」報告，賴揆表示，此類案件過去經常被標籤為個人偏差行為，事實上，這些兒童與青少年多半未受到家庭完善的保護及教養，所以需要更多的理解、支持與保護；他要求衛福部及相關單位落實政策宣導，加強社會大眾對兒少性剝削的防制意識，並提高兒少自我保護能力。

賴揆強調，兒少性剝削案件近五成發生於暑假期間，暑假將至，兒少易因好奇心、同儕慫恿或潛藏的社交陷阱，在網際網路上陷入「性剝削」風險而不自覺，請內政部警政署針對網路兒少性剝削案件，持續加強偵查；警政署與各地方政府共同推動的「青春專案」，也應特別加強性剝削防制宣導。