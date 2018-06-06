史瓦帝尼國王訪台 將與蔡總統進行元首晤談

2018-06-06 22:03 中央社 台北6日電



史瓦帝尼（原稱史瓦濟蘭）國王史恩史瓦帝三世（左）。歐新社 分享 facebook

外交部今天表示，友邦史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世（H.M. King MswatiⅢ）應邀於6日至12日訪台，慶祝台史建交50週年，並將與總統蔡英文進行兩國元首晤談。

外交部晚間發布新聞稿表示，蔡總統將舉行隆重軍禮及國宴歡迎史國國王率團來訪，並將進行兩國元首晤談，就雙方關切議題交換意見，以及共同見證經濟部長沈榮津與史國商工暨貿易部長馬布札簽署「台史經濟合作協定」。此外，史王在台停留期間，也將接受外交部長吳釗燮款宴及會見台灣企業代表，鼓勵赴史國投資。

外交部說，恩史瓦帝三世此行偕王妃莫查（H.R.H.Inkhosikati LaMotsa），率史國外交暨國際合作部長蓋米齊（Hon. Chief Mgwagwa Gamedze）、經濟企劃暨發展部長項古聖親王（H.R.H. Prince Hlangusemphi）、商工暨貿易部長馬布札（Hon. Jabulani Mabuza）及天然資源暨能源部長馬夏瑪（Hon. Jabulile Mashwama）等內閣首長來台進行國是訪問。

外交部指出，史國為中華民國在非洲的重要邦交國，自1968年建交以來，兩國邦誼篤睦；史國政府全力支持台灣參與聯合國、世界衛生組織、聯合國氣候變化綱要公約及國際民航組織等，並在相關國際場合為台有力執言。