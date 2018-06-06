親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北農業推費爭議
F-16戰鬥機墜毀
漢光演習秀戰力
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
呂秀蓮放話脫黨
營養午餐吃得好
政治
軍事
綜合

史瓦帝尼國王訪台 將與蔡總統進行元首晤談

2018-06-06 22:03中央社 台北6日電

史瓦帝尼（原稱史瓦濟蘭）國王史恩史瓦帝三世（左）。歐新社
史瓦帝尼（原稱史瓦濟蘭）國王史恩史瓦帝三世（左）。歐新社
分享

外交部今天表示，友邦史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世（H.M. King MswatiⅢ）應邀於6日至12日訪台，慶祝台史建交50週年，並將與總統蔡英文進行兩國元首晤談。

外交部晚間發布新聞稿表示，蔡總統將舉行隆重軍禮及國宴歡迎史國國王率團來訪，並將進行兩國元首晤談，就雙方關切議題交換意見，以及共同見證經濟部長沈榮津與史國商工暨貿易部長馬布札簽署「台史經濟合作協定」。此外，史王在台停留期間，也將接受外交部長吳釗燮款宴及會見台灣企業代表，鼓勵赴史國投資。

外交部說，恩史瓦帝三世此行偕王妃莫查（H.R.H.Inkhosikati LaMotsa），率史國外交暨國際合作部長蓋米齊（Hon. Chief Mgwagwa Gamedze）、經濟企劃暨發展部長項古聖親王（H.R.H. Prince Hlangusemphi）、商工暨貿易部長馬布札（Hon. Jabulani Mabuza）及天然資源暨能源部長馬夏瑪（Hon. Jabulile Mashwama）等內閣首長來台進行國是訪問。

外交部指出，史國為中華民國在非洲的重要邦交國，自1968年建交以來，兩國邦誼篤睦；史國政府全力支持台灣參與聯合國、世界衛生組織、聯合國氣候變化綱要公約及國際民航組織等，並在相關國際場合為台有力執言。

外交部聯合國非洲

相關新聞

館長遭圍剿攻擊 朱學恒怒批「執政黨本末倒置」

2018-06-06 14:34

林濁水：馬英九最像港民主派 台灣少數對六四念念不忘

2018-06-06 12:15

柯文哲突襲北農查帳 查出共補助溪州鄉31萬元

2018-06-06 11:15

不滿被抹黑 陳景峻槓王世堅：這不是民主殿堂該有現象

2018-06-06 22:22

遏止新型毒品犯罪 政府近期推第2波「安居緝毒專案」

2018-06-06 22:12

中國郵袋疑藏毒1公噸不翼而飛 賴揆責海關警戒心不足

2018-06-06 21:11

會劉結一 郝龍斌：交流促進了解、合作創造雙贏

2018-06-06 19:47

新AIT落成傳美將派助卿來台？ 官方未證實此事

2018-06-06 19:37

立院臨時會將審軍改 八百壯士11日再度動員

2018-06-06 16:29

政治獻金抵稅？ 要看政黨得票率

2018-06-06 14:40

不認識呂秀蓮？ 蔡英文未回應

2018-06-06 14:16

德國冷氣說挨轟 陳美伶：原意被曲解

2018-06-06 14:04

郝龍斌登陸被質疑拿人手短 游淑慧：雙重標準垃圾話

2018-06-06 12:18

市長卸任後的下一步？ 朱立倫：回家問太太

2018-06-06 11:13

效仿德國不裝冷氣？陳美伶回擊：原意被刻意扭曲

2018-06-06 11:10

外交部用推特發聲 吸引國際媒體追蹤

2018-06-06 10:06

2020總統副手人選？柯志恩：想太多 別陷害

2018-06-06 09:26

郝龍斌率團六四前赴中 林濁水：馬英九較知道是非分際

2018-06-06 07:56

談香蕉銷日引戰 謝長廷再po文駁網友疑問

2018-06-06 00:11

民進黨協推「禁五星旗」公投需開聽證會

2018-06-06 00:04

AIT新館落成川普不派高官？ 助卿羅伊斯可望來台

2018-06-05 23:59

AIT新館慶落成 梅健華：還有其他人從華府來

2018-06-05 23:58

遭聲請迴避調查 陳師孟：若核准 年輕30歲會翻桌

2018-06-05 23:56

慶啟人申請迴避 陳師孟：若核准將申訴

2018-06-05 22:34

遭指台灣官網撤國旗 好市多：網站由美國維護

2018-06-05 22:32

北農業務推廣費疑義 柯文哲：已派人查帳

2018-06-05 21:36

前立委馮定國辭世 節儉到補破褲吃麵攤助理印象深刻

2018-06-05 21:19

領袖會議表態 工總：支持深澳電廠

2018-06-05 20:23

郝龍斌：兩岸一家親變兩岸一家人

2018-06-05 20:19

影／在地文化入厝 七項「外交伴手禮」亮相

2018-06-05 18:58

馬英九主張啟動核四 李應元：很不負責任

2018-06-05 18:49

民進黨禁掛五星旗公投提案 中選會要開聽證會

2018-06-05 18:35

澳航網頁台灣擬標註中國領土 外交部抗議

2018-06-05 18:34

前親民黨立委馮定國辭世 得年67歲

2018-06-05 18:32

立院臨時會 2+1法案拚三讀

2018-06-04 00:57

低薪困局未解 民進黨要勇於承擔責任

2018-05-31 13:04

「維持現狀」恐成歷史「一中一台」浮出水面？

2018-05-31 12:56

蔡碧仲公親變事主 誰是豬隊友

2018-05-30 15:55
看更多

熱門文章

電台要求支持民進黨候選人 挺柯主持人不滿辭職

2018-06-06 13:35

月薪加年終就是250萬 吳音寧辯解非事實但被問到語塞

2018-06-06 18:03

北市府查北農帳 徐世榮怒：柯文哲配合藍營霸凌吳音寧

2018-06-06 06:50

北農爭議 賴坤成爆料：是柯文哲決定用吳音寧的

2018-06-06 11:16

政壇一串小白兔 吳音寧回嗆：我是野兔 宗才怡快閃…48天陣亡

2018-06-06 09:00

柯文哲突襲北農查帳 查出共補助溪州鄉31萬元

2018-06-06 11:15

北農爭議讓吳晟想辭資政？ 吳音寧哽咽：父親相信我

2018-06-06 14:14

北農任內業務推廣費比吳音寧高？ 韓國瑜：她比較高吧！

2018-06-06 13:17

【即時短評】「脫貧」帳戶 行不通的政見再騙一次？

2018-06-06 13:59

奪命連環CALL？「林昶佐之聲」響到內科加班員工心驚驚

2018-06-06 10:45

軍方東部飛彈射擊命中否？ 民眾目擊：真的中了

2018-06-06 11:41

館長遭圍剿攻擊 朱學恒怒批「執政黨本末倒置」

2018-06-06 14:34

川普是愛台還是害台？ 孫大千提出四個問題

2018-06-06 08:02

美艦擬通過台海 外媒：華府將改變對台軍售方式

2018-06-06 00:12

效仿德國不裝冷氣？陳美伶回擊：原意被刻意扭曲

2018-06-06 11:10

「老公，你想住在這邊嗎？」 殉職飛官妻淚看塔位

2018-06-06 14:06

不怕民進黨開除 藍世聰「一定輔選柯」 周榆修跟進

2018-06-05 23:50

談香蕉銷日引戰 謝長廷再po文駁網友疑問

2018-06-06 00:11

翻開漢光演習歷史 意外最多的不是軍機而是…

2018-06-06 08:00

呂秀蓮重砲批民進黨 余天：講得稍微有點過

2018-06-06 16:34

替彭佳芸站台違紀？ 余天：我還是會去站台

2018-06-06 15:50

反撃！朱立倫：A7合宜宅汙水廠早在蘇貞昌關心前就招標

2018-06-06 11:17

郝龍斌率團六四前赴中 林濁水：馬英九較知道是非分際

2018-06-06 07:56

談吳音寧風波 蔡英文：應有人協助她政治攻防

2018-06-06 16:56

【重磅快評】吳音寧是大巨蛋翻版 換市長還比較快？

2018-06-06 16:32

墜毀F-16殘骸、屍塊散落 軍方澄清沒找到黑盒子

2018-06-06 00:19

柯文哲改披藍衫成黑藍？ 扁：誰敢保證不會發生

2018-06-06 08:05

不認識呂秀蓮？ 蔡英文未回應

2018-06-06 14:16

漢光演習模擬共軍攻淡水河 國軍火網死守關渡大橋

2018-06-06 00:36

林濁水：馬英九最像港民主派 台灣少數對六四念念不忘

2018-06-06 12:15

洪孟楷：年底選戰 票投民進黨等於縱容吳音寧

2018-06-06 06:57

影／為年底選戰 蔡英文要求幫忙澄清假新聞

2018-06-06 16:42

周刊爆侯友宜曾抄朱岳父小三家 侯辦：不實選舉操作

2018-06-06 15:36

影／韓國瑜籲大陸： 勿因賴清德台獨說殃及台灣農民

2018-06-06 12:21

紅軍夜戰狂 海軍陸戰隊操演挾火力暗夜奔襲

2018-06-06 13:15

飛官最後聲音「進雲了」 雷達站：五分山就是霧多

2018-06-06 17:49

2020總統副手人選？柯志恩：想太多 別陷害

2018-06-06 09:26

飛官吳彥霆DNA比對確認 死因多重器官創傷性損傷

2018-06-06 18:48

傷害我等同傷害北農？ 柯文哲：吳音寧不代表北農

2018-06-06 19:07

影／家屬拿吳彥霆軍服招魂 F16臂章好催淚

2018-06-06 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top