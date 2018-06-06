親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北農業推費爭議
F-16戰鬥機墜毀
漢光演習秀戰力
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
呂秀蓮放話脫黨
營養午餐吃得好
政治
軍事
綜合

故宮鎮館之寶翠玉白菜是三級品？ 故宮回應了

蔡英文：爭取加入CPTPP 保有農業競爭力

2018-06-06 19:54中央社 台北6日電

民進黨主席蔡英文今天表示，政府要確保本土性敏感糧食作物等的生產，並提升其他具有競爭優勢的農作產業，讓政府在積極爭取加入CPTPP後，台灣農業可以保有競爭力。

民主進步黨今天下午舉行中常會，會中邀請農委會副主委陳吉仲以「從520農民運動七大訴求談新農業的進度與檢討」為題進行專案報告，民進黨發言人谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka ）會後轉述兼任黨主席的總統蔡英文聽取專案報告後裁示。

蔡英文說，陳吉仲以自己當年親身參與520農民運動的經驗作切入，大家可以看到台灣農業的產業變遷軌跡，也看到了民進黨兩次執政，都認真面對農民和農村的困境，積極提出進步的政策，提升農業的發展，也改善農民和農村的困境。

蔡英文說，農業不但是國家的基礎，更是國民飲食健康的基礎，政府的責任，是照顧好農民和農業，尤其要確保糧食產銷體系的整合，以及糧食穩定的供應，這是政府對人民的承諾。

蔡英文說，她上任之後，政府陸續開辦「農民職災保險」和「農作物天然災害保險」，這兩項業務和既有的農民保險結合，共同架構出「從農安全體系」，讓每一個農業工作者，都可以在農業安全體系中，確保健康和生產資財的穩定。

蔡英文說，透過完整的安全體系，讓農業工作者生產更健康、更安全的農作物，確保台灣糧食的穩定和安全；政府的責任，就是要積極推動相關政策，確實增加農民的所得，確保民眾買到安全的農產品，這是新農業的目標。

蔡英文說，今年農委會將水利會改制為公務機關，讓水資源真正的公共化，確保每一位農民都能享受到灌溉用水；政府也將服務到灌溉區以外的農民，讓灌溉區外約30萬公頃農地所需的農業用水，可以由農田水利機關來提供必要的服務。

蔡英文進一步指出，在全球經濟自由化的發展下，政府更要提出積極作為，確保本土性敏感糧食作物等的生產，也提升其他具有競爭優勢的農作產業，讓台灣農業在積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，可以保有競爭力。

谷辣斯·尤達卡並轉述，蔡英文也特別表達她對農業的關切，並強調過去執政黨做不到的，民進黨執政兩年做到很多事情，蔡英文期許行政院和部會用更淺顯易懂方式，讓人民更加了解這兩年在農業發展方面的進步。

農民蔡英文民進黨

相關新聞

館長遭圍剿攻擊 朱學恒怒批「執政黨本末倒置」

2018-06-06 14:34

林濁水：馬英九最像港民主派 台灣少數對六四念念不忘

2018-06-06 12:15

柯文哲突襲北農查帳 查出共補助溪州鄉31萬元

2018-06-06 11:15

會劉結一 郝龍斌：交流促進了解、合作創造雙贏

2018-06-06 19:47

新AIT落成傳美將派助卿來台？ 官方未證實此事

2018-06-06 19:37

立院臨時會將審軍改 八百壯士11日再度動員

2018-06-06 16:29

政治獻金抵稅？ 要看政黨得票率

2018-06-06 14:40

不認識呂秀蓮？ 蔡英文未回應

2018-06-06 14:16

德國冷氣說挨轟 陳美伶：原意被曲解

2018-06-06 14:04

郝龍斌登陸被質疑拿人手短 游淑慧：雙重標準垃圾話

2018-06-06 12:18

市長卸任後的下一步？ 朱立倫：回家問太太

2018-06-06 11:13

效仿德國不裝冷氣？陳美伶回擊：原意被刻意扭曲

2018-06-06 11:10

外交部用推特發聲 吸引國際媒體追蹤

2018-06-06 10:06

2020總統副手人選？柯志恩：想太多 別陷害

2018-06-06 09:26

郝龍斌率團六四前赴中 林濁水：馬英九較知道是非分際

2018-06-06 07:56

談香蕉銷日引戰 謝長廷再po文駁網友疑問

2018-06-06 00:11

民進黨協推「禁五星旗」公投需開聽證會

2018-06-06 00:04

AIT新館落成川普不派高官？ 助卿羅伊斯可望來台

2018-06-05 23:59

AIT新館慶落成 梅健華：還有其他人從華府來

2018-06-05 23:58

遭聲請迴避調查 陳師孟：若核准 年輕30歲會翻桌

2018-06-05 23:56

慶啟人申請迴避 陳師孟：若核准將申訴

2018-06-05 22:34

遭指台灣官網撤國旗 好市多：網站由美國維護

2018-06-05 22:32

北農業務推廣費疑義 柯文哲：已派人查帳

2018-06-05 21:36

前立委馮定國辭世 節儉到補破褲吃麵攤助理印象深刻

2018-06-05 21:19

領袖會議表態 工總：支持深澳電廠

2018-06-05 20:23

郝龍斌：兩岸一家親變兩岸一家人

2018-06-05 20:19

影／在地文化入厝 七項「外交伴手禮」亮相

2018-06-05 18:58

馬英九主張啟動核四 李應元：很不負責任

2018-06-05 18:49

民進黨禁掛五星旗公投提案 中選會要開聽證會

2018-06-05 18:35

澳航網頁台灣擬標註中國領土 外交部抗議

2018-06-05 18:34

前親民黨立委馮定國辭世 得年67歲

2018-06-05 18:32

新黨指控遭懲戒 是綠營打除異己

2018-06-05 18:03

立院臨時會 2+1法案拚三讀

2018-06-04 00:57

低薪困局未解 民進黨要勇於承擔責任

2018-05-31 13:04

「維持現狀」恐成歷史「一中一台」浮出水面？

2018-05-31 12:56

蔡碧仲公親變事主 誰是豬隊友

2018-05-30 15:55
看更多

熱門文章

前立委馮定國辭世 節儉到補破褲吃麵攤助理印象深刻

2018-06-05 21:19

電台要求支持民進黨候選人 挺柯主持人不滿辭職

2018-06-06 13:35

北市府查北農帳 徐世榮怒：柯文哲配合藍營霸凌吳音寧

2018-06-06 06:50

月薪加年終就是250萬 吳音寧辯解非事實但被問到語塞

2018-06-06 18:03

政壇一串小白兔 吳音寧回嗆：我是野兔 宗才怡快閃…48天陣亡

2018-06-06 09:00

北農爭議 賴坤成爆料：是柯文哲決定用吳音寧的

2018-06-06 11:16

柯文哲突襲北農查帳 查出共補助溪州鄉31萬元

2018-06-06 11:15

北農爭議讓吳晟想辭資政？ 吳音寧哽咽：父親相信我

2018-06-06 14:14

晚間聽到周杰倫的聲音 傘兵秦良丰哭了！　

2018-06-05 21:26

奪命連環CALL？「林昶佐之聲」響到內科加班員工心驚驚

2018-06-06 10:45

北農任內業務推廣費比吳音寧高？ 韓國瑜：她比較高吧！

2018-06-06 13:17

川普是愛台還是害台？ 孫大千提出四個問題

2018-06-06 08:02

吳音寧遭連環爆 北檢擬傳喚北農前總座韓國瑜

2018-06-05 21:39

【即時短評】「脫貧」帳戶 行不通的政見再騙一次？

2018-06-06 13:59

軍方東部飛彈射擊命中否？ 民眾目擊：真的中了

2018-06-06 11:41

館長遭圍剿攻擊 朱學恒怒批「執政黨本末倒置」

2018-06-06 14:34

美艦擬通過台海 外媒：華府將改變對台軍售方式

2018-06-06 00:12

效仿德國不裝冷氣？陳美伶回擊：原意被刻意扭曲

2018-06-06 11:10

用業務推廣費補助家鄉？ 吳音寧議會答詢相互矛盾

2018-06-05 22:05

不怕民進黨開除 藍世聰「一定輔選柯」 周榆修跟進

2018-06-05 23:50

「老公，你想住在這邊嗎？」 殉職飛官妻淚看塔位

2018-06-06 14:06

【即時短評】核四送回燃料棒 幫沈榮津把話一次說請楚

2018-06-05 21:52

談香蕉銷日引戰 謝長廷再po文駁網友疑問

2018-06-06 00:11

翻開漢光演習歷史 意外最多的不是軍機而是…

2018-06-06 08:00

F-16黑盒子找到了？其實還沒有

2018-06-05 21:52

郝龍斌率團六四前赴中 林濁水：馬英九較知道是非分際

2018-06-06 07:56

呂秀蓮重砲批民進黨 余天：講得稍微有點過

2018-06-06 16:34

替彭佳芸站台違紀？ 余天：我還是會去站台

2018-06-06 15:50

反撃！朱立倫：A7合宜宅汙水廠早在蘇貞昌關心前就招標

2018-06-06 11:17

慶啟人申請迴避 陳師孟：若核准將申訴

2018-06-05 22:34

北農業務推廣費疑義 柯文哲：已派人查帳

2018-06-05 21:36

柯文哲改披藍衫成黑藍？ 扁：誰敢保證不會發生

2018-06-06 08:05

墜毀F-16殘骸、屍塊散落 軍方澄清沒找到黑盒子

2018-06-06 00:19

漢光演習模擬共軍攻淡水河 國軍火網死守關渡大橋

2018-06-06 00:36

【重磅快評】吳音寧是大巨蛋翻版 換市長還比較快？

2018-06-06 16:32

談吳音寧風波 蔡英文：應有人協助她政治攻防

2018-06-06 16:56

林濁水：馬英九最像港民主派 台灣少數對六四念念不忘

2018-06-06 12:15

洪孟楷：年底選戰 票投民進黨等於縱容吳音寧

2018-06-06 06:57

不認識呂秀蓮？ 蔡英文未回應

2018-06-06 14:16

2020總統副手人選？柯志恩：想太多 別陷害

2018-06-06 09:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top