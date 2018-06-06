親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北農業推費爭議
F-16戰鬥機墜毀
漢光演習秀戰力
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
呂秀蓮放話脫黨
營養午餐吃得好
政治
軍事
綜合

韓媒：陸客團交通事故究責 北韓4官員遭槍決

低電價也想非核家園？黃益中：用肺發電換來的

陳吉仲：有信心夏季蔬果供需穩定

2018-06-06 15:14中央社 台北6日電

蔬果價格跌落，行政院農業委員會副主任委員陳吉仲今天表示，農委會非常有信心夏季蔬果供需穩定，而且價格會在農民的成本之上，以香蕉為例，價格在這週六、日就會回穩。

民主進步黨今天下午舉行中常會，邀請陳吉仲專案報告，陳吉仲會前受訪做上述表示。

陳吉仲說，所有農產品價格會在前幾個月甚至一年前開始監控，香蕉就是一個例子，今天果菜批發市場香蕉的價格已經回到每公斤新台幣12.5元，產地也在積極的去除格外品，產地外銷價格每公斤都在12到20元之間。

木瓜的部分，陳吉仲說，今年產量13萬噸左右，目前產地外銷價格每公斤20元，農委會非常有信心夏季蔬果供需穩定，而且價格會在農民的成本之上。

媒體詢問，產地農民都在叫苦，似乎沒感受到政府作為；陳吉仲表示，現在所有價格絕對會在農民成本價格以上，他舉例，鳳梨每公斤成本7.5元，現在果菜批發市場價格拍賣將近18元，所以絕對都是在農民生產成本之上。

陳吉仲說，香蕉也是，他非常有信心這週讓批發市場價格回到每公斤15元，扣掉中間的管銷費用，一定高於農民成本每公斤6元以上，農委會非常有信心可以做到。

陳吉仲說，很多是因為網路資訊錯誤，包括最近把9年前香蕉傾倒的情況亂傳播，還有每公斤1元根本不可能；他說，香蕉價格在這週六、日就會回穩。

農民香蕉農委會

相關新聞

館長遭圍剿攻擊 朱學恒怒批「執政黨本末倒置」

2018-06-06 14:34

柯文哲突襲北農查帳 查出共補助溪州鄉31萬元

2018-06-06 11:15

政治獻金抵稅？ 要看政黨得票率

2018-06-06 14:40

不認識呂秀蓮？ 蔡英文未回應

2018-06-06 14:16

德國冷氣說挨轟 陳美伶：原意被曲解

2018-06-06 14:04

郝龍斌登陸被質疑拿人手短 游淑慧：雙重標準垃圾話

2018-06-06 12:18

市長卸任後的下一步？ 朱立倫：回家問太太

2018-06-06 11:13

效仿德國不裝冷氣？陳美伶回擊：原意被刻意扭曲

2018-06-06 11:10

外交部用推特發聲 吸引國際媒體追蹤

2018-06-06 10:06

2020總統副手人選？柯志恩：想太多 別陷害

2018-06-06 09:26

郝龍斌率團六四前赴中 林濁水：馬英九較知道是非分際

2018-06-06 07:56

談香蕉銷日引戰 謝長廷再po文駁網友疑問

2018-06-06 00:11

民進黨協推「禁五星旗」公投需開聽證會

2018-06-06 00:04

AIT新館落成川普不派高官？ 助卿羅伊斯可望來台

2018-06-05 23:59

AIT新館慶落成 梅健華：還有其他人從華府來

2018-06-05 23:58

遭聲請迴避調查 陳師孟：若核准 年輕30歲會翻桌

2018-06-05 23:56

慶啟人申請迴避 陳師孟：若核准將申訴

2018-06-05 22:34

遭指台灣官網撤國旗 好市多：網站由美國維護

2018-06-05 22:32

北農業務推廣費疑義 柯文哲：已派人查帳

2018-06-05 21:36

前立委馮定國辭世 節儉到補破褲吃麵攤助理印象深刻

2018-06-05 21:19

領袖會議表態 工總：支持深澳電廠

2018-06-05 20:23

郝龍斌：兩岸一家親變兩岸一家人

2018-06-05 20:19

影／在地文化入厝 七項「外交伴手禮」亮相

2018-06-05 18:58

馬英九主張啟動核四 李應元：很不負責任

2018-06-05 18:49

民進黨禁掛五星旗公投提案 中選會要開聽證會

2018-06-05 18:35

澳航網頁台灣擬標註中國領土 外交部抗議

2018-06-05 18:34

前親民黨立委馮定國辭世 得年67歲

2018-06-05 18:32

新黨指控遭懲戒 是綠營打除異己

2018-06-05 18:03

總統府直播賣玉荷包 國民黨不落人後認購萬斤香蕉

2018-06-05 14:56

劉曉波銅像設市府廣場？柯文哲：會請示中央

2018-06-05 14:40

防選舉造勢 網路「提點子」選前停議60天

2018-06-05 14:31

公共政策平台上路2年 點子五花八門成案僅5.5％

2018-06-05 14:28

AIT新館落成 美不派高官 改派軍艦來？

2018-06-05 14:18

黃安：中國大陸要統一 與你無關

2018-06-05 14:04

郝龍斌：兩岸多交流 不要築高牆

2018-06-05 13:57

AIT新館下周將落成 梅健華透露蔡英文說「很美國」

2018-06-05 13:56

徐國勇說1元香蕉餵豬 顏寬恒酸：吃蕉的民進黨大老是？

2018-06-05 13:34

外交部：在日就醫不便宜 出國前要保險

2018-06-05 12:55

綠委批年改釋憲違憲越權？包宗和：搞不清監院程序

2018-06-05 12:36
看更多

熱門文章

軍事迷看過來！當年美國這些戰機與軍艦也來過

2018-06-05 16:37

前親民黨立委馮定國辭世 得年67歲

2018-06-05 18:32

前立委馮定國辭世 節儉到補破褲吃麵攤助理印象深刻

2018-06-05 21:19

美海軍官校畢業 胡家琳穿中華民國軍服接受川普祝福

2018-06-05 17:37

北市府查北農帳 徐世榮怒：柯文哲配合藍營霸凌吳音寧

2018-06-06 06:50

政壇一串小白兔 吳音寧回嗆：我是野兔 宗才怡快閃…48天陣亡

2018-06-06 09:00

電台要求支持民進黨候選人 挺柯主持人不滿辭職

2018-06-06 13:35

發現實在做事情已不夠 吳音寧：必須要反擊了

2018-06-05 16:39

晚間聽到周杰倫的聲音 傘兵秦良丰哭了！　

2018-06-05 21:26

北農爭議 賴坤成爆料：是柯文哲決定用吳音寧的

2018-06-06 11:16

奪命連環CALL？「林昶佐之聲」響到內科加班員工心驚驚

2018-06-06 10:45

川普是愛台還是害台？ 孫大千提出四個問題

2018-06-06 08:02

吳音寧遭連環爆 北檢擬傳喚北農前總座韓國瑜

2018-06-05 21:39

馬英九主張啟動核四 李應元：很不負責任

2018-06-05 18:49

美艦擬通過台海 外媒：華府將改變對台軍售方式

2018-06-06 00:12

用業務推廣費補助家鄉？ 吳音寧議會答詢相互矛盾

2018-06-05 22:05

F-16為何偏離預定航線？ 將成調查重點

2018-06-05 20:52

柯文哲突襲北農查帳 查出共補助溪州鄉31萬元

2018-06-06 11:15

影／F-16撞山 專家研判：地面近迫警告系統關閉

2018-06-05 18:28

不怕民進黨開除 藍世聰「一定輔選柯」 周榆修跟進

2018-06-05 23:50

【即時短評】核四送回燃料棒 幫沈榮津把話一次說請楚

2018-06-05 21:52

談香蕉銷日引戰 謝長廷再po文駁網友疑問

2018-06-06 00:11

效仿德國不裝冷氣？陳美伶回擊：原意被刻意扭曲

2018-06-06 11:10

翻開漢光演習歷史 意外最多的不是軍機而是…

2018-06-06 08:00

軍方東部飛彈射擊命中否？ 民眾目擊：真的中了

2018-06-06 11:41

北農任內業務推廣費比吳音寧高？ 韓國瑜：她比較高吧！

2018-06-06 13:17

人生第一張選票投給黨外 韓國瑜：高雄人不欠民進黨了

2018-06-05 19:36

F-16黑盒子找到了？其實還沒有

2018-06-05 21:52

郝龍斌率團六四前赴中 林濁水：馬英九較知道是非分際

2018-06-06 07:56

影／天弓、愛國者實彈操兵 國防部公布九鵬訓場實況

2018-06-05 15:42

北農爭議讓吳晟想辭資政？ 吳音寧哽咽：父親相信我

2018-06-06 14:14

漢光演習 台東射天弓靶彈九鵬射愛二成功攔截

2018-06-05 17:40

我兒子是最棒的！ 飛官吳彥霆母抱蔡英文痛哭

2018-06-05 16:22

慶啟人申請迴避 陳師孟：若核准將申訴

2018-06-05 22:34

不怕被開除黨籍 藍世聰：一定輔選柯文哲

2018-06-05 18:03

北農業務推廣費疑義 柯文哲：已派人查帳

2018-06-05 21:36

墜毀F-16殘骸、屍塊散落 軍方澄清沒找到黑盒子

2018-06-06 00:19

黃偉哲「大媽說」再起爭議 高思博批：藐視宗教

2018-06-05 19:22

漢光演習模擬共軍攻淡水河 國軍火網死守關渡大橋

2018-06-06 00:36

「下車了」飛官遺體送基隆殯葬所 明天報驗

2018-06-05 16:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top