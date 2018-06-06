陳吉仲：有信心夏季蔬果供需穩定

2018-06-06 15:14 中央社 台北6日電



蔬果價格跌落，行政院農業委員會副主任委員陳吉仲今天表示，農委會非常有信心夏季蔬果供需穩定，而且價格會在農民的成本之上，以香蕉為例，價格在這週六、日就會回穩。

民主進步黨今天下午舉行中常會，邀請陳吉仲專案報告，陳吉仲會前受訪做上述表示。

陳吉仲說，所有農產品價格會在前幾個月甚至一年前開始監控，香蕉就是一個例子，今天果菜批發市場香蕉的價格已經回到每公斤新台幣12.5元，產地也在積極的去除格外品，產地外銷價格每公斤都在12到20元之間。

木瓜的部分，陳吉仲說，今年產量13萬噸左右，目前產地外銷價格每公斤20元，農委會非常有信心夏季蔬果供需穩定，而且價格會在農民的成本之上。

媒體詢問，產地農民都在叫苦，似乎沒感受到政府作為；陳吉仲表示，現在所有價格絕對會在農民成本價格以上，他舉例，鳳梨每公斤成本7.5元，現在果菜批發市場價格拍賣將近18元，所以絕對都是在農民生產成本之上。

陳吉仲說，香蕉也是，他非常有信心這週讓批發市場價格回到每公斤15元，扣掉中間的管銷費用，一定高於農民成本每公斤6元以上，農委會非常有信心可以做到。

陳吉仲說，很多是因為網路資訊錯誤，包括最近把9年前香蕉傾倒的情況亂傳播，還有每公斤1元根本不可能；他說，香蕉價格在這週六、日就會回穩。