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外交部用推特發聲 吸引國際媒體追蹤

2018-06-06 10:06聯合報 記者徐偉真╱即時報導

外交部推特帳號。圖/取自推特
外交部推特帳號。圖/取自推特
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外交部今天表示，外交部今年4月創立推特帳號，使用英、日、法、西、德等語言，已發送290餘則推文，目前統計觸及人數已超過140萬，並有約4200位使用者追蹤，包括BBC、彭博新聞社、CNN、紐約時報、華爾街日報等國際媒體記者，以及各國研究國際關係的學者與相關智庫。

外交部表示，為了拓展國際發聲管道，外交部從今年4月16日設立推特（Twitter）官方帳號，因應國際時事，主動對外表達我國立場與聲明，推文多次獲得美國CNN、紐約時報及英國衛報等國際主流媒體引用，在公眾及數位外交領域積極作為，傳達台灣的聲音。

外交部表示，外交部推特針對重大國際新聞做出即時回應，成為國際媒體報導引用的來源管道之一，例如抗議加拿大航空公司與服飾商GAP的推文獲得美國CNN網站報導，使我國立場受到國際社會關注；另外，我方感謝美國參議員支持台灣的推文，更獲得紐約時報網站納入其報導附圖，作為強調台美關係密切友好的例證。

外交部表示，我國未受邀參加本屆世界衛生大會(WHA)後，外交部推特即時訴諸世界衛生組織幹事長譚德塞(Tedros Ghebreyesus)歡迎各界參加本屆WHA的推文，陳述我國未接獲邀請函的不合理之處，全球眾多網友亦在譚德塞幹事長的推特留言，強烈表達對我未能獲邀與會的不滿，成功形塑國際網路輿論友我氛圍。

外交部紐約時報WHA

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