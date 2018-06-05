用業務推廣費補助家鄉？ 吳音寧議會答詢相互矛盾

2018-06-05 22:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北農產運銷公司總經理吳音寧爭議不斷，上周市議員踢爆，北農動用業務推廣經費22萬元，補助吳音寧表哥所在的彰化溪州鄉活動。吳音寧今天赴市議會表示是用業務推廣費補助溪州鄉；不過市議員汪志冰隨即要求吳，到底是業務推廣費的哪一筆？汪、吳持續僵持不下，最後吳音寧又說「關於補助溪州鄉的2筆活動，沒有在業務推廣費裡的項下」，短短20分鐘質詢，前後說法兜不攏，最後在市長柯文哲緩頰，質詢才告一段落。

北農6月1日發新聞稿，表示北農的業務推廣經費，在106年實支262萬9720元，其中針對彰化縣溪州鄉，贊助了黑泥季等2次農業相關活動共22萬元，107年贊助溪州鄉公所元宵節活動摸彩，上述經費申請及核銷，均符合公司相關規範。

今天台北市議會總質詢，市議員汪志冰表示，北農業務推廣經費爭議不斷，很多議員開始索資，北市市場處要求北農提供業務推廣費的相關明細，結果北農只提供日期、摘要、金額，其中摘要幾乎都是說贈送貴賓蔬果。

吳音寧解釋，業務推廣費贈送貴賓，從過去沿用到現在，就是贈送貴賓；汪志冰聽聞後大感不滿，質疑這難道就是議員要的資料？痛批怎麼這麼傲慢、這麼囂張。

汪志冰又問，按照北農說法，補助溪州鄉的費用，去年2筆、今年1筆，那這2年3次的補助，是不是在業務推廣費裡？吳音寧回應「是」。

汪志冰隨即拿出北農提供吳音寧上任後的業務推廣費明細，要求吳音寧到她旁邊指認，到底2年3次補助溪州鄉的費用是哪幾筆；不過，吳音寧隨即跳針回應，表示這是2個索取資料，一個是業務推廣費的明細，一個是補助溪州鄉的費用，若議員對於補助溪州鄉的疑問，可以再索取資料。

汪、吳雙方沒有交集，議長吳碧珠一度起身，對吳說不要「反質詢」，「有沒有」應講清楚；最後吳音寧緩緩說出「關於補助溪州鄉的2筆活動，沒有在業務推廣費裡的項下」。

汪志冰聽聞後隨即大罵，那到底在哪個項下？吳音寧靜默，最後柯文哲緩頰，突然問搞不好不曉得，有時候細節也不見得每個人都清楚。

柯文哲也說，其實議員在質詢的當下，市府已經請北農監察人、政風處、會計師到北農查帳，常常這樣子，盡量解決問題，「我早上下令，下午就去查帳」。