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F-16黑盒子找到了？軍方澄清是「墜機信標發射器」

【即時短評】核四送回燃料棒 幫沈榮津把話一次說請楚

2018-06-05 21:52聯合報 記者程平╱即時報導

經濟部長沈榮津表示，核四燃料棒預計7月分批運回美國原廠，徵求國外買主，還強調一年可省下約1億元的維護保養費用。不過沈榮津沒說的是，燃料棒運回去將損失84億，且台電可能因核四這2600億的爛帳而破產，沈榮津更說不出口的是，如何兌現台灣不缺電的保證。

沈榮津強調，若核四燃料棒沒有找到適合的買主，才會需要拆解，不過費用也不是外界所說的80億元。沈榮津的回答似乎是將錯就錯剛好轉移焦點，因為外界的質疑是，燃料帳面價值81.6億加上運費6.97億及拆解費28億元，扣掉回收鈾的預估售價32.4億，損失超過84億，不是運輸、拆解要花超過80億。

沈榮津也曾說，核四不運轉的資產損失約新台幣2600億元。但要知道核四封存是因為林義雄在2014年4月絕食，執政的國民黨妥協後做出封存三年決定，好讓林義雄停止絕食，三年後再讓新政府依用電環境決定是否啟用核四。沈榮津沒說的是，當年不直接廢除核四而採取封存，除了怕未來缺電外，還有延緩核四攤提費用，讓電價不至於大幅上揚。

此外，沈榮津也說，核四不運轉對電價的影響，如果分20年攤提，每度0.058元；如果25年，每度0.047元；如果30年，每度0.039元。但沈榮津應該把他聲稱非核家園後每度電上漲0.27元也加上去，若以30年攤提的夏季用電來算，一個家戶平均用電約420度，每戶每月至少增加113元的支出，而且前提是，台電可以不被評為破產。

最嚴重的是，當這個政府從蔡英文、賴清德到沈榮津都在告訴我們不會缺電的同時，除了在紙上談兵勾勒的大夢，或是怪東怪西幹話說盡，到目前為止並沒有讓我們感受到台電能確保供電正常穩定，最後恐怕不光是要用愛發電，廠商外移用電需求銳減，形同用腳節電。

沈榮津沒說的是，燃料棒運回去將損失84億，且台電可能因核四這2600億的爛帳而破...
沈榮津沒說的是，燃料棒運回去將損失84億，且台電可能因核四這2600億的爛帳而破產。 圖／聯合報系資料照
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核四台電電價

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