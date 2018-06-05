領袖會議表態 工總：支持深澳電廠

2018-06-05 20:23 台灣醒報 記者譚有勝╱台北報導



工總5日舉行領袖會議，環保署長李應元（左三）親自出席，聽取工總提出的相關建言。(photo by 譚有勝/台灣醒報) 分享 facebook 「為了兼顧經濟與環保，工總支持深澳電廠。」工總副理事長林明儒5日在會議上如此表示。工總5日舉行領袖會議，環保署長李應元出席聽取工總提相關建言。林明儒指出，空污問題工業只佔25%，且燃煤仍是全球主要發電能源，天然氣難以取得，因此工總支持興建深澳電廠以解決缺電問題。李應元也允諾，政府將兼顧經濟環保，會適當放寬相關法令限制，以推動經濟發展。

環評制度太嚴苛

工業總會5日舉行領袖會議，並邀請環保署長李應元、副署長詹順貴等人出席，聽取工總對經濟與環境的意見。這也是工總理事長王文淵上任後的第一場首長座談會，也是李應元擔任環保署長以來，首次與工總舉行的對談。不過，王文淵因有事前往美國而缺席。

林明儒表示，工總對政府有50多項提案，議題相當廣泛。主要分為2項，第一，現行環評制度已影響工業發展，凡由工業局認定影響國家經濟發展的重大投資案，環評委員會僅須提出審查意見，至於是否同意開發行為，應由事業主管機關決定。他感歎，業者常常耗費多年的時間申請環評，但多數都夭折，顯見環評制度過於嚴苛，不利投資經濟發展。

支持深澳電廠

第二，PM2.5一是境外輸入，二是受風向及氣壓的影響，都會衝擊台灣的空污品質。但外界都將PM2.5怪罪燃煤電廠及化學工業，事實上，這2個產業僅占總量不到5%，這種未依數據根據的民粹，不是解決環保問題的根本。

林明儒也引述資料指出，2014年全世界的能源分配有39%是燃煤，22%是天然氣，顯見燃煤仍是主要的能源。即使要建燃氣廠，但天然氣只能存放7天，煤炭則能存放1個月，台灣的天然氣主要還是進口為主，若颱風來時天然氣則沒辦法輸入，台灣恐怕會發生缺電的問題。所以，「工總支持深澳電廠，以兼顧經濟與環境雙贏局面。」

「台灣的空污問題分別因交通約占1/3、境外輸入占1/3、工業占1/4，」李應元也指出，政府已對各個面向的空污問題制定相關的法令，政府仍然會以經濟、環保達到雙贏的局面為主。至於環評制度，政府也會加以研擬，以加速台灣經濟發展。

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