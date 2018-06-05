徐國勇說1元香蕉餵豬 顏寬恒酸：吃蕉的民進黨大老是？

2018-06-05 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



南台灣香蕉價格崩盤，產地價最低殺到1公斤1元，政院發言人徐國勇說1元香蕉是「餵豬」用的，蕉農決定走上街頭怒吼，抗議農委會不作為。立委顏寬恒也在臉書酸，民進黨立院政院龍頭排排站吃香蕉「這是什麼？」

立委顏寬恒臉書今天po出：行政院發言人說「一元香蕉是餵豬的」。臉書配圖是立法院長蘇嘉全、行政院長賴清德、立委陳其邁與陳明文等人排排站吃香蕉促銷，顏寬恒酸「那這些是什麼？我搞不清楚，求解‼️」