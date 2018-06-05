館長遭批藍狗 孫大千：貼標籤的腦殘不如去跳台灣海峽

2018-06-05 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



成吉思汗健身俱樂部館長陳之漢近日因批評時政與民進黨立委槓上，公開支持侯友宜，並呼籲要將票投給國民黨，此舉遭許多網友批評「藍狗」。館長澄清兩年前全家都投給民進黨，但他認為國民黨雖爛，民進黨爛到爆。對此，前立委孫大千說這個年代，如果還動輒就以言斷人，任意用顏色把反對意見者貼上標籤，這樣的腦殘真的不如去跳台灣海峽吧，反正台灣海峽也沒有加蓋。

首先，台灣的選民結構已經有了重大的改變，任何一個政黨的基本盤都很難超過三分之一，也就是說，未來唯有能夠跨越色彩的候選人，才能夠贏得勝利。這就是為什麼柯文哲一再強調，要秉持「朋友要多，敵人要少」的概念。在這樣的趨勢下，如果還要以顏色來區分敵我，不是嫌選票太多了的白癡嗎？

其次，館長之所以能夠成為網路世界的意見領袖，正是因為他的行事風格和言論觀點代表了部分年輕世代的主流。許多人從來沒有認為他是藍色的，因為他一向力挺柯文哲選市長，選總統，他也因為捐款流向痛批過花蓮縣政府。這次他對於援助友邦的補助有不同的意見，也代表了相當比例的青年朋友的心聲。若不是民進黨的政治人物和網民的過度反應，聚眾羞辱，他根本不可能做出五都選舉支持國民黨的呼籲。因此，在某種程度上，這些有欠考慮的撻伐，反而把死忠「館粉」推向國民黨，真的是標準的蠢到爆了。

再來，民進黨身為執政黨，自己不爭氣，麻煩不斷，紕漏百出，在網路世界裏被罵幾句，一點也不奇怪。倘若因為「挫折忍耐度太低」，對於發言批評的人不分青紅皂白，就先冠上藍色，那麼很快的，網路世界中將會「天天天藍」了。

最後，網路時代本來就是一個百家爭鳴，暢所欲言的時代，誰也限制不了誰，誰也打壓不了誰。罵人「垃圾」或是「藍狗」根本無濟於事。包容與尊重才是真正能夠贏得人心的最佳方法。