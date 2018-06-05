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不甘遭抹黑 吳音寧親上政論節目反擊喊告

核四燃料棒外送損失不只80億 核能學會：請公投決定

2018-06-05 00:09聯合報 記者吳淑君╱即時報導

台電公司7月初開始將核四廠尚未使用的燃料送到美國，財團法人中華民國核能學會理事長李敏說，燃料棒是暫時儲存還是進行拆解，目前無法得知，但已知燃料外送所造成的直接損失超過 84億，他認為核四燃料棒是否要送到國外，應交由公投決定。

李敏指出，燃料的帳面價值 81.6億，運費為6.97 億元。如果將來要進行拆解，還要花 28 億元的費用；拆解回收鈾的預估售價為 32.4 億，比運費與拆解花費還少，燃料外送所造成的直接損失超過 84億，還不包括存放保管費。

民進黨在選前奢言台灣沒有核電不會缺電，10 年內電價也不會調漲。當選後即一意孤行的推動「非核家園」政策，僅僅兩年已讓台灣陷於缺電窘況。

「核能流言終結者」創辦人黃士修先生領銜提出「以核養綠」公投，待中選會審查通過後，將進入第二階段連署，期待能於年底大選時公投，讓全民以選票決定「非核家園」是不是全民共識。

他們認為，核四燃料棒是否要送到國外，要等到公投結束後再做決定，或者再生能源的發展已臻成熟，足以替代核能之日再說。他們在5日上午10時，要在台大集思會議中心亞歷山大廳，舉辦「勿將核四燃料運出台灣」記者會，希望能挽救國家能源，免於災難。

財團法人中華民國核能學會等團體，呼籲勿將核四燃料運出台灣，等年底公投定去留。記者...
財團法人中華民國核能學會等團體，呼籲勿將核四燃料運出台灣，等年底公投定去留。記者吳淑君／攝影
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核四公投核能

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