核四燃料棒外送損失不只80億 核能學會：請公投決定

2018-06-05 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



台電公司7月初開始將核四廠尚未使用的燃料送到美國，財團法人中華民國核能學會理事長李敏說，燃料棒是暫時儲存還是進行拆解，目前無法得知，但已知燃料外送所造成的直接損失超過 84億，他認為核四燃料棒是否要送到國外，應交由公投決定。

李敏指出，燃料的帳面價值 81.6億，運費為6.97 億元。如果將來要進行拆解，還要花 28 億元的費用；拆解回收鈾的預估售價為 32.4 億，比運費與拆解花費還少，燃料外送所造成的直接損失超過 84億，還不包括存放保管費。

民進黨在選前奢言台灣沒有核電不會缺電，10 年內電價也不會調漲。當選後即一意孤行的推動「非核家園」政策，僅僅兩年已讓台灣陷於缺電窘況。

「核能流言終結者」創辦人黃士修先生領銜提出「以核養綠」公投，待中選會審查通過後，將進入第二階段連署，期待能於年底大選時公投，讓全民以選票決定「非核家園」是不是全民共識。