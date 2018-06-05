不甘遭抹黑 吳音寧親上政論節目反擊喊告

2018-06-05 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



北農總經理吳音寧上任後爭議不斷，更被外界諷刺為「神隱少女」、「高薪實習生」，不甘被外界「貼標籤」，吳音寧昨天首度上政論節目《鄭知道了》針對高薪、魚翅、送禮等爭議作澄清，強調過去外界的諸多指控，全都是「假新聞」，已請北農的法律顧問研議如何處理，不排除提告。

吳音寧表示，自己的月薪是14萬元，根本不知道年薪250萬元的算法是從何而來，卻被批評是月薪250萬元，就是為了煽動年輕人反彈的情緒，也讓自己被冠上「二百五」的稱號。

對於魚翅宴的爭議，吳音寧則是批評爆料者是台北市議員游淑惠是捏造假新聞，出示的照片也是移花接木的，自己當時也沒有吃魚翅。

此外，近來香蕉產量過剩，傳出原產地旗山香蕉最低殺到1公斤只賣1元，吳音寧今也在節目上駁斥，強調這也是假新聞，哪裡買得到一公斤一元的香蕉，很多民眾都拿著新聞到產地要買一公斤一元的香蕉，產地的人都很火大。

至於是否會向游淑慧提告？吳音寧說，會請公司法律顧問再研擬，一切交給公司的法律顧問來處理。

吳音寧說，不只是游淑慧，過去有太多抹黑、造謠，都已請公司法律顧問來研擬如何處理。

吳音寧說，過去面對這些質疑，心態上都覺得要放下手頭上實質的事情，去應付這些抹黑，不過現在已經知道，這些抹黑若不澄清，就會影響手頭上實質的工作。

主持人鄭弘儀詢問，覺不覺得這份工作是酬庸？吳音寧說，當然不是啊，這份工作大家覺得好做嗎，之前被徵詢的時候，父親其實是反對的，因為擔心自己個性太耿直，會被陷害，自己只是覺得可以為台灣農業做點事情所以才接任，沒想到會遭遇到這麼多政治攻擊、抹黑。