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鎖定兩岸民生 郝龍斌今率國民黨海峽論壇代表團登陸

2018-06-04 20:00聯合報 記者周志豪╱即時報導

國共論壇難產，兩岸論壇先行。國民黨副主席郝龍斌在黨主席吳敦義授權下，今天傍晚代表團登陸參與海峽論壇。郝龍斌受訪表示，此行主要是針對在大陸的台胞、台商與台生所遭遇的問題，以及兩岸要如何持續深化經貿、文化交流與對岸充分溝通。

郝龍斌也透露，在海峽論壇開幕式的講稿中，就會鎖定反映台胞心聲，表達我們願意溝通、交流、交往誠意等議題，會中甚至會提出具體建議。

外傳郝龍斌此行兩篇講稿，要先送往陸方核可。郝龍斌嚴重反駁表示，他到今天早上還在與吳敦義確任講稿最後內容，怎麼有先送審核的可能。郝龍斌批評，相關傳言是刻意準備致造爭端、抹黑、見縫插針，「到現在為止，對岸沒有人看過的稿子」。

郝龍斌說，他從第一次到大陸參加雙城論壇到現在，從來沒有任何一個陸方人士會在論壇前先來找他說要看他的稿子，這次海峽論壇也是如此。郝龍斌表示，兩岸間所謂的對等尊嚴，就是互相尊重，彼此有基本的互信，從來沒有人說要看他的稿子。

郝龍斌批評，民進黨執政後採鎖國政策，不承認九二共識，造成兩岸關係嚴峻、緊張，外交崩盤，間接的影響到我們台灣的經濟發展與觀光產業，現在兩岸間最重要的是要多交流、多溝通、多交往。

「今天民進黨不做的國民黨來做」，郝龍斌說，現在非常多的台胞、台商與台生缺乏一個正常溝通管道，國民黨會從民眾權益角度出發，積極的與對岸交流、溝通、交往，絕對符合大多數台灣人民利益。

郝龍斌表示，這次海峽論壇大陸政協主席汪洋與國台辦主任也會參與，就是一個非常好的民間互相溝通交流管道，屆時會與對岸針對在陸台胞、台商與台生問題，以及陸方的惠台31項經貿、文化交流合作等政策好好洽談，解決問題，貫徹政策美意。

至於此行是否將代表吳敦義傳達國共論壇訊息？郝龍斌說，「我這次主要負責海峽論壇」，之前確實與吳敦義有過兩次溝通，但是要去大陸與汪洋、劉結一見面主要是要反映兩岸當前事務，否認將談到國共論壇籌備事宜。

國民黨代表團此行，明天一早參訪廈門地區青創基地，下午再前往廈門大學參訪，晚上6時則將出席由福建省政府、廈門市等主辦單位舉辦的海峽論壇歡迎晚宴。

6月6日上午10時，代表團將參加海峽論壇開幕式，郝龍斌並將於會上作開幕致詞。下午則在拜訪廈門台協後，於傍晚5時陸續與中國政協主席汪洋、大陸國台辦主任劉結一會面座談，之後即進行晚宴。與汪洋會面過程，郝龍斌也將發表第2篇演說。

參訪行程最後一天的6月7日，國民黨參訪團將於上午及下午，分別與漳州、廈門台資企業座談，結束後下午5時10分就會搭機返台，預計晚間6時45分抵達松山機場。

國民黨副主席郝龍斌在黨主席吳敦義授權下，今天傍晚代表團登陸參與海峽論壇。郝龍斌受...
國民黨副主席郝龍斌在黨主席吳敦義授權下，今天傍晚代表團登陸參與海峽論壇。郝龍斌受訪表示，此行主要是針對在大陸的台胞、台商與台生所遭遇的問題，以及兩岸要如何持續深化經貿、文化交流與對岸充分溝通。記者周志豪／攝影
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國民黨副主席郝龍斌在黨主席吳敦義授權下，今天傍晚代表團登陸參與海峽論壇。郝龍斌受...
國民黨副主席郝龍斌在黨主席吳敦義授權下，今天傍晚代表團登陸參與海峽論壇。郝龍斌受訪表示，此行主要是針對在大陸的台胞、台商與台生所遭遇的問題，以及兩岸要如何持續深化經貿、文化交流與對岸充分溝通。記者周志豪／攝影
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郝龍斌海峽論壇廈門

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