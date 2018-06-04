專訪／脫黨參選？呂秀蓮：好整以暇 續提政見

2018-06-04 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



前副總統呂秀蓮日前發出聲明跟民進黨「說Bye Bye」，但對於是否脫黨參選台北市長，則表示「不排除任何可能」。呂秀蓮今天接受聯合報專訪表示，她會繼續提出政見，再看接下來這幾個月的變化。

對於呂秀蓮表示「不排除任何可能」，記者詢問：脫黨參選台北市長的可能性有多大？會不會不計成敗，參選到底？做最後決定的主要考量是什麼？何時會做決定？

呂秀蓮曾表示自己過去曾「六選六勝」（後來確認只選過五次，但五次都當選）。她表示，這輩子選舉幾次，也有幾次會評估「再選下去有沒有意義」，她一向以「有沒有意義」作為評估標準。

「我會當選，不表示比人強。」呂秀蓮說，她過去都當選，是因為主客觀評估「非我當選，不然選民比我還著急」，這樣就有贏的勝算。

對於民進黨已經提名立委姚文智參選台北市長，呂秀蓮說，她與姚文智都對彼此很客氣，「我就祝福他！」

呂秀蓮說，她不排除任何可能性，是指現在好整以暇，「我有知名度，有沒有必要（參選），還在評估」。

「我覺得台灣的前途更加危急。」呂秀蓮也說，其實她要參選台北市長，就是定位在「我要救台灣」，不是單純為市政，「我慢慢還是會發表政見，包括要深耕台北市的文史，讓台北市更有品味，再看這幾個月的變化」，「但我會更加關心兩岸的局勢及台灣的國際外交問題」。