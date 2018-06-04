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中正紀念堂如何轉型 促轉會：必須經社會多方討論

2018-06-04 17:11聯合報 記者丘采薇╱即時報導

促進轉型正義委員會稍早發聲明解釋「中正紀念堂轉型」及蔣介石銅像的處置方式，強調促轉會會負起「中正紀念堂轉型」的重大責任，將「中正紀念堂轉型」的規劃方向視為促轉會的重大任務之一；具體作法必須經過開放社會的多方討論。

促轉會指出， 轉型正義的重要任務之一，就是威權象徵的全面檢視與處置，其中，「中正紀念堂轉型」及蔣介石銅像的處置方式，是社會大眾關注的課題。依據促進轉型正義條例第五條：「為確立自由民主憲政秩序，否定威權統治之合法性及記取侵害人權事件之歷史教訓，出現於公共建築或場所之紀念或緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之。」促轉會會負起「中正紀念堂轉型」的重大責任，將「中正紀念堂轉型」的規劃方向視為促轉會的重大任務之一。

促轉會也說，「中正紀念堂轉型」及蔣介石銅像的處理原則與具體作法，必須經過開放社會的多方討論，擴大公民參與，並延續文化部既有的成果，由促轉會內部進行最後的討論。無論選擇哪種作法，都必須研擬出一套細密的配套方案，由委員會綜合各方意見後所做出集體決議。

促轉會說，促轉會在收納更多專家及各方意見，與文化部密切對話，並在委員會內部密集討論後，提出具體作法、實踐進程以及相關論述，屆時亦將會公諸於社會大眾。

中正紀念堂轉型正義文化部

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