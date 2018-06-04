親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
呂秀蓮放話退黨
營養午餐吃得到
政治
軍事
綜合

失聯戰機發現殘骸 墜地前南榮公墓上空爆巨響

蔡總統簡體字談六四 盼中國網民不用翻牆

2018-06-04 15:30中央社 台北4日電

蔡英文總統。聯合報系記者余承翰／攝影
蔡英文總統。聯合報系記者余承翰／攝影
分享
總統蔡英文今天在臉書用簡體字發文說，若北京當局正視六四事件，「六四不幸的歷史將會轉化成中國邁向自由民主的基石」；她期待，有一天中國網民不用翻牆就可以瀏覽她的臉書。

今天是六四事件29週年，蔡總統首度全篇用簡體字在臉書發文。她說，今天是六四天安門事件的29週年，她想藉著這個機會跟對岸的中國人民講幾句話，分享台灣民主發展的經驗。

她說，來到這裡的中國網民都會發現，她的臉書就是台灣民主政治的縮影。這裡有批評的聲音，也有打氣的聲音。「在台灣，我們沒有敏感詞，不做網絡審查，當然更不必翻牆。這是我們的生活方式，也是因為這裡已經建立了一套容許這種生活方式的民主制度。」

蔡總統提到，翻開天安門的歷史，當年中國統治當局出動軍隊、坦克車跟槍砲，鎮壓天安門廣場上的學生跟人民，並說成是政府平息暴亂的事件。

她說，幾十年來，中國大陸始終沒有走出這場歷史悲劇的陰霾。對照之下，台灣也曾歷經二二八事件、美麗島事件，也曾被當時的統治當局說成是暴亂事件。但因為這些事件所醞釀、累積及動員出的社會能量，驅動了台灣民主政治的改革及全面的民主化。

蔡總統說，這些年來，「我們承擔起歷史的責任，並致力追求真相，以及對受難者與家屬的平反及賠償」。台灣最近還成立了「促進轉型正義委員會」。這個委員會將調查並檢討威權時期國家在人權上所犯的錯誤，這些工作是為了進一步追求歷史事件的真相，撫平社會傷痕，化解對立，進而鞏固台灣的民主制度。

她提到，就跟台灣推動民主政治改革及轉型正義是一樣的道理，「我由衷相信，如果北京當局可以正視六四事件，承認這個事件國家暴力的本質，六四不幸的歷史將會轉化成中國邁向自由民主的基石。」

蔡總統說，她期待，有一天中國網民不用翻牆就可以自由瀏覽她的臉書。她期待，「兩岸可以共享自由和民主的普世價值，讓兩岸人民有更大的空間，互相理解和合作。這是兩岸政府可以共同努力的目標。」

六四天安門北京

相關新聞

生氣了！陳佩琪：三立7天內道歉，否則提告

2018-06-04 14:19

影／最新民調柯P逆轉！姚文智領軍 綠議員選情大跌

2018-06-04 13:32

影／綠北市選情低迷 王鴻薇酸:丞相起風倒向

2018-06-04 15:14

旗山民進黨職選舉爆舞弊 簡煥宗籲：勿忘創黨初衷

2018-06-04 14:45

黨職改選疑舞弊 高市議員：若違法促提告

2018-06-04 14:40

出席海峽論壇 郝龍斌：秉持對等尊嚴

2018-06-04 14:30

談吳音寧爭議 陳吉仲：專業上有達到農委會的標準

2018-06-04 14:26

促為六四平反 馬英九：台灣能，中共不能？

2018-06-04 14:10

新黨批蔡政府：名為國安 實為鎖島

2018-06-04 14:09

連續兩年 民進黨六四聲明要求中共讓李明哲回家

2018-06-04 13:55

真跳電、假跳電沒人管？陳金德批台電壟斷供電不透明

2018-06-04 13:49

肯定家扶典範 副總統：持續強化社會安全網

2018-06-04 13:14

民進黨：中國民主未來掌握在中國人民手中

2018-06-04 13:14

瓜地馬拉火山爆發 外交部：視情況提供必要協助

2018-06-04 13:04

六四仍未平反 黃國昌批國民黨率團赴中

2018-06-04 12:38

新黨青年軍遭限制出境 不滿無法出席海峽論壇

2018-06-04 12:22

蔡總統：台美關係有美國跨黨派強勁支持

2018-06-04 12:03

王炳忠涉違反國安法 調查局：全案近日函送偵辦

2018-06-04 11:09

參加海峽論壇被陸審稿？王炳忠：郁慕明都現場發揮

2018-06-04 10:51

遭限制出境 新黨：民進黨市長去大陸賣水果就可以？

2018-06-04 10:50

新黨青年軍批 國安法猶如現代版懲治叛亂條例

2018-06-04 10:49

王定宇籲處理大創爭議 黃偉哲：願檢調調查

2018-06-04 10:36

遭批是藍狗！館長澄清怒斥：國民黨很爛 但民進黨爛到爆

2018-06-04 10:31

籲陸為六四平反 馬英九：不平反 統一不能談

2018-06-04 10:15

郝龍斌海峽論壇致詞遭陸審稿？游淑慧：誰說垃圾話

2018-06-04 10:07

水果價崩總統府不排除再直播 孫大千：不務正業

2018-06-04 08:59

孫大千：民進黨不提兩岸論述 目的是為快速獨立

2018-06-04 08:06

海峽論壇明舉行 郝龍斌今率隊赴會

2018-06-04 06:05

立院臨時會 2+1法案拚三讀

2018-06-04 00:57

民進黨黨代表 旗山重選投票

2018-06-04 00:20

挑戰紫南宮鐵馬環縣賽 馬英九：比我快就算超速

2018-06-03 23:31

跳電兩個月 他列出「民進黨十大能源幹話」

2018-06-03 21:22

吳敦義背誦《禮運大同篇》 一貫道道親掌聲如雷

2018-06-03 17:49

台灣企業沒有核心能力 在中國崛起後面臨邊緣化危機

2018-06-03 16:49

外交部：蔡總統WHA會前已透過國際媒體發聲

2018-06-03 13:44

國民黨立委赴陸實際交流 扮演兩岸溝通管道

2018-06-03 13:27

民進黨黨代表選舉96％投票率疑作票 旗山重新投票

2018-06-03 13:22

水果崩盤 陳菊：總統府直銷隨時再直播

2018-06-03 13:21

郝龍斌4日率團赴海峽論壇 將會汪洋

2018-06-03 12:57
看更多

熱門文章

台南市長參選人影片破160萬人點閱 竟是霸氣CEO

2018-06-03 18:20

漢光演習驚傳空軍一架F-16 基隆外海失聯

2018-06-04 14:42

影／最新民調柯P逆轉！姚文智領軍 綠議員選情大跌

2018-06-04 13:32

能力有問題 丁守中：當選後馬上換掉吳音寧

2018-06-03 16:50

蘇貞昌站塑膠椅開講半小時 遇台下聊天就遞出麥克風

2018-06-03 20:22

遭批是藍狗！館長澄清怒斥：國民黨很爛 但民進黨爛到爆

2018-06-04 10:31

【重磅快評】供養吳音寧算什麼，此惡更甚千萬倍！

2018-06-04 10:25

跳電兩個月 他列出「民進黨十大能源幹話」

2018-06-03 21:22

獨／蔡英文盼見面慰留 呂秀蓮回6字：相見不如不見

2018-06-04 13:46

水果價崩總統府不排除再直播 孫大千：不務正業

2018-06-04 08:59

孫大千：民進黨不提兩岸論述 目的是為快速獨立

2018-06-04 08:06

台南市選情告急？ 王定宇建議黃偉哲：整合許忠信團隊

2018-06-04 09:39

吳音寧現象影響綠營選情？ 綠委建議：把事情講清

2018-06-04 10:24

與小英見面時間仍喬不攏 呂秀蓮臉書先談六四

2018-06-03 20:50

台北「三國大戰」火熱… 選市長像拚里長

2018-06-03 23:55

生氣了！陳佩琪：三立7天內道歉，否則提告

2018-06-04 14:19

遭限制出境 新黨：民進黨市長去大陸賣水果就可以？

2018-06-04 10:50

吳敦義背誦《禮運大同篇》 一貫道道親掌聲如雷

2018-06-03 17:49

漢光演習 首度連人帶機器擴大動員

2018-06-04 01:00

漢光演習驚傳1架F16失聯！空軍查證中

2018-06-04 14:40

吳音寧怎麼辦？ 丁姚柯各有看法

2018-06-04 00:11

F-16飛官吳彥霆 第二次遭遇墜機

2018-06-04 15:30

這群人最耐操 農業缺工靠他們

2018-06-03 21:35

台電：核四燃料棒運出再利用 創造資產最大價值

2018-06-04 06:52

姚文智戰北市 蘇治芬將扮演重要角色

2018-06-04 00:52

民進黨提名後 陳其邁首場基層見面會熱烈

2018-06-03 16:41

小黨、獨立參選人沒版面？「台灣川普」要搶網路主戰場

2018-06-04 08:00

雲豹甲車底盤標出去 國防部為得標商資格掛保證

2018-06-03 21:53

退伍軍人從農 國防部近期修法即上路

2018-06-04 00:17

觀察站／和或戰？藍綠「雙城奇謀」 柯P是最大難題

2018-06-04 00:41

呂秀蓮脫黨衝擊 棄保效應成關鍵

2018-06-03 20:21

漢光演習將屆 中共情蒐海空現形

2018-06-04 00:59

借黨部拚選舉還要租金 丁守中：另覓接地氣所在

2018-06-04 12:17

民調持續領先 丁守中全力爭取中間選民支持

2018-06-04 14:12

柯文哲將設競選辦公室 蘇治芬幫姚文智操盤？

2018-06-04 00:25

F16消失點疑在暖暖粗坑口 消防隊派人搜山

2018-06-04 15:14

花80億運出核四燃料棒？ 沈榮津：做資產最大化處理

2018-06-04 11:40

空戰打到巷戰…新北侯蘇互槓 同鄉會拔樁

2018-06-04 00:02

政院保證不缺水電 高思博：愚弄百姓

2018-06-03 16:55

蘇嘉全預計8日協商臨時會 綠擬推軍改列首案

2018-06-03 22:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top