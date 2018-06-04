連續兩年 民進黨六四聲明要求中共讓李明哲回家

2018-06-04 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



今天是六四天安門事件29周年，民進黨發表聲明，嚴正要求中共當局展現對民主人權的包容態度，盡速釋放關押中的台灣人李明哲，讓李儘早和家人團聚。

聲明指出，29年前的今天，一群勇敢追求普世價值的北京大學生，不畏強權專政，為中國吶喊出民主、自由、法治的呼聲。但在槍聲和履帶聲下，他們被迫消音。至今，「六四事件」仍是中共當局不願面對的真相。29年後的今日，拒絕接受自由、民主、人權的中共當局，更以「中共黨建全覆蓋」的嚴厲手段、通過維穩之名，全面壓縮人民隱私和自由權利、閹割新聞自由和宗教自由、強化意識形態管制。

聲明強調，中共當局用威權所推動的中華民族復興，是一種「黨天下」的專制思維、是對普世價值及人類文明的嚴肅挑戰，更是以「銳權力」侵蝕民主、自由、人權的文明危機。歷史經驗一再呈現，一個恪守民主法治的政府，才能成為透明、廉潔、節制權力的政府。唯有尊重落實民主，權力才可真正受到制衡；因為自由，社會才能充滿活力和創意；保障人權，人民才會擁有尊嚴。

聲明也提到，西方哲人修昔底德曾言，「幸福生活的關鍵是自由，自由的關鍵是勇氣」，「我們深信，中國人民追求民主自由的努力不會嘎然停止。中國的未來必然掌握在每個人民心中、在那些視自由民主為真諦的追求者手上。過去曾歷經數十年威權體制的台灣，會持續提供寶貴民主經驗，鼓舞每個追尋普世價值的群眾勇氣，爭取自由法治與人權，享受幸福生活。」

最後，聲明說，中國政權唯有開放社會與尊重人民權利，改革成為一個實踐民主、自由、人權的國家，才是一個「以民為主」、受世人敬重而非令人畏懼的國度，「我們再次嚴正要求，中共當局必須展現對民主人權的包容態度，儘速釋放關押中的台灣NGO工作者李明哲，讓李先生儘早和家人團聚。」