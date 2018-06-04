參加海峽論壇被陸審稿？王炳忠：郁慕明都現場發揮

2018-06-04 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



由大陸國台辦舉辦的「海峽論壇」明天將於福建廈門揭開序幕。有媒體指，黨政人士透露，被安排在大會致詞的台灣政界人士，「講稿都須送國台辦審查，且全程須照稿演出。」由於新黨主席郁慕明也將參與海峽論壇，是否也有「被審稿」，新黨發言人王炳忠說，他都是現場發揮。

王炳忠表示，郁慕明演講「都沒有稿的」，因為他會參與撰稿，但郁慕明每次要演講都沒有什麼特別的稿子，都是現場發揮。對於這次郁慕明將參加海峽論壇，王炳忠說，大家可以期待他在開幕的發言。