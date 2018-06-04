遭限制出境 新黨：民進黨市長去大陸賣水果就可以？

2018-06-04 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



新黨青年軍今舉行記者會，指半年前政府違法搜索新黨青年軍，至今扣押物品不僅不返還，調查也遲未有結果，又限制他們出境，導致今年無法出席在大陸舉辦的海峽論壇，質疑蔡政府是否正以「國安」之名行「鎖島」之實，擴及從事兩岸交流的人。

新黨青年軍要求蔡英文總統、調查局長蔡清祥出來面對，說明新黨青年從事的網路宣傳、學會講座、營隊活動，如何危害國家安全、破壞社會安定？難道大肆約談他們、限制他們出境就是蔡英文總統所謂的「轉型正義」嗎？

新黨發言人王炳忠質疑，檢調總說「偵察不公開」，卻時不時有各種含沙射影的消息由特定媒體人曝光，「請問是你們放給特定媒體人的嗎？」民眾被這些消息誤導，甚至有人認為法務部包庇王炳忠而丟汽油彈抗議，「將來如果變成直接攻擊我，責任該由誰擔？」

新黨文宣委員會副主委林明正說，過去幾年的海峽論壇他們都受邀參加，今年被限制出境，而北檢的駁回他們出境的回函指「況台端本次聲請出境前往大陸地區，與涉案情節密切相關，所請礙難准許」，難道參加民間交流論壇也會危害國家安全？

新黨新思維中心主任侯漢廷說，蔡政府外交無能就激化兩岸對立，放話要全面嚴審、嚴查兩岸文化、教育、經貿等各種交流，連無涉政治的民間百姓論壇陸方代表申請來台也被拒，然而陸委會主委邱垂正當年就登陸出席首屆海峽論壇，還要認出他的人不要聲張，是否也應查查他是否危害國家安全？民進黨縣市首長去會見張志軍賣水果就沒有國安問題嗎？

陪同出席記者會的律師陳麗玲說，集會結社是憲法保障人民的基本權利，參與兩岸交流更不應是原罪，新黨青年根本接觸不了國家機密，而宣揚新黨「和平統一、保障台灣」的理念，這也是中華民國憲法的目標，倒是「行政院長以台獨工作者自居，破壞憲法規定的現狀都沒事」，毫無公權力的新黨青年主張統一卻會危害國安，豈不荒謬？