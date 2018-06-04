水果價崩總統府不排除再直播 孫大千：不務正業

2018-06-04 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



最近國內香蕉和鳳梨價格崩盤，總統府秘書長陳菊表示，未來若有任何農產品需要透過總統府直銷，隨時會再直播。對此，前立委孫大千說，總統府如此捨本逐末，不誤正業，居然還能夠沾沾自喜，真的是讓人笑掉大牙。

孫大千指出，水果崩盤的關鍵因素，當然就是「供需失調」。蔡英文身為國家元首，掌握行政資源，指揮政府機關，有數不清的政策工具可以幫助農民朋友，渡過難關，根治弊端。然而蔡英文卻選擇做一位直銷水果的網紅，接著，又把總統府轉型做為假日農市，用這種「做秀超過做事」的態度，既不能治標，更無法治本，是認為農民朋友都是老實可欺，善良好騙嗎？他認為，執政團隊應該立即採取下列因應措施：

第一，農委會可以利用大數據技術，將台灣全年的蔬果供需狀況進行分析，精算出各類蔬果在不同時間的實際需求，接著，透過全國農會系統，輔導農民進行計劃式種植，避免供過於求，榖賤傷農的情況發生。

第二，政府應該針對價格崩盤的水果種類，以成本價格進行全面收購，保障果農的基本收益。

第三，國民黨執政時期，每當水果生產過剩時，便透過兩岸對話機制，輔導果農銷往中國大陸市場。民進黨既然要選擇聯合美日，對抗中國大陸，那麼至少可以協助果農開闢一下美日兩國的市場吧？這才是真正檢驗民進黨政府的外交成果的時刻，不是嗎？