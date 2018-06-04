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北部萬安演習今13:30登場 這兩棟樓首度選為演習地點

海峽論壇明舉行 郝龍斌今率隊赴會

2018-06-04 06:05聯合報 記者程嘉文╱即時報導

海峽論壇將於明天（5日）起在福建廈門舉行，國民黨由副主席郝龍斌率隊赴會。根據行程規畫，訪問團今天飛往廈門，5日參訪當地青創基地、廈門大學，晚間出席海峽論壇歡迎晚宴。6日與大陸政協主席汪洋會面，隨後參加論壇開幕式，郝龍斌將發表開幕致詞，下午參訪廈門台商協會，傍晚與國台辦主任劉結一會面。7日參訪漳州與廈門台資企業，傍晚搭機返台。

至於被捲入共諜案的幾位新黨青年幹部，今年因被檢方限制出境，無法參加海峽論壇。他們上午將舉行「以『國安』之名行『鎖島』之實」記者會。抨擊調查局去年12月19日啟動違法搜索，至今調查半年遲無結果，卻放任各種消息含沙射影。對於當初被扣押的手機等物品，即使北檢也已函請調查局鑑識完畢後返還，如今也毫無消息。查了這麼久到底何時才結案？蔡英文日前放話要嚴審、嚴查各類兩岸交流，是否正以「國安」之名行「鎖島」之實？

至於年底縣市長大選方面，前副總統呂秀蓮要和民進黨分手，引發黨內不少冷嘲熱諷。媒體人周玉蔻上午將邀請立委王定宇、蘇巧慧上直播節目「蔻蔻早餐」，討論為何多位創黨大老離開民進黨？民進黨是否還保有初衷與黨魂？新生代後輩與過往民進黨價值理念是否一致？以及蔡英文總統將如何處理呂秀蓮離開？

在國民黨方面，黨中央打算改以徵召方式，派出現任新竹縣副縣長楊文科，態勢愈來愈明顯。堅持應依當初約定採取全民調的立委林為州，憤而表示不排除自行參選。黨主席吳敦義對此重話批評，「你去看看林為洲過去的紀錄」，並宣稱：如果其他人都反對全民調，否則就都不支持黨提名人選，「國民黨還要用全民調去討好一個，然後把所有通通拒絕？」

這番重話勢必使得風暴擴大，會不會使林為州決心出走？黨內其他立委或重量級人士如何表態，都有待觀察。

國軍漢光34號演習，今天是實兵科目第一天，海空軍將實施戰力保存科目，包括西部基地空軍飛往花東，以及海軍艦艇出港等。如果家住軍機場或其他營區附近的讀者，有可能一大早就被吵醒。

廈門民進黨海峽論壇

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