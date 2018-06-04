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姚文智戰北市 蘇治芬將扮演重要角色

2018-06-04 00:52聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨上周提名立委姚文智參選台北市長，姚團隊最近積極尋求黨內支持，已就戰鬥位置。據了解，民進黨立委蘇治芬將在這次選戰中扮演重要角色，但未來是否擔任競選總部主委或總幹事，目前還沒確定。對此姚文智說，蘇治芬一直非常支持他，未來在選戰中的角色的確會很重要。

蘇治芬一直與駐日代表謝長廷很友好，再加上姚文智是謝長廷子弟兵，黨內認為蘇治芬出任姚文智競選總部主委或總幹事機率很高。黨內人士指出，蘇治芬曾任雲林縣長，熟悉地方選舉，在黨內輩分高，輔選姚文智將對選情有相當程度的拉抬效果，黨中央也推薦同為北市立委的吳思瑤擔任輔選幹部，相信兩位女性加入姚團隊會令人眼睛一亮，接下來就看姚文智如何安排。

姚文智則說，雙北是台灣各縣市很多移民打拚的地方，除了蘇治芬這位五星級縣長，未來還會找其他縣市長，組織成整個台灣鄉親的動員系統，這的確是一個安排。他也透露，近期內他將拜會政務委員唐鳳，尋求支持，接下來也希望拜會中華文化總會秘書長林錦昌及總統府副秘書長姚人多。

至於另一位有意爭取提名的前副總統呂秀蓮上周發聲明向民進黨說再見之後，至今都未有公開行程，民進黨已積極安排蔡英文總統與她直接對話。總統府秘書長陳菊也再次強調，民進黨秘書長洪耀福已和呂秀蓮方面通過電話，希望安排時間讓蔡總統親自拜訪，台灣國際情勢艱難，內部更要團結，民進黨全黨上下都會全力挽留呂秀蓮。不過洪耀福表示，蔡總統與呂秀蓮的會面仍未安排好。

姚文智民進黨蘇治芬

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