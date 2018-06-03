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影／柯稱吳音寧是小白兔 丁守中：若當選市長馬上換掉

2018-06-03 18:27聯合報 記者黃純益╱即時報導

北農產運銷公司總經理吳音寧爭議不斷，雖然柯文哲和姚文智拚命為吳音寧緩頰，甚至姚文智還說要為吳音寧抱屈，但國民黨台北市長參選人丁守中出席活動時卻表示，吳音寧的問題就是能力問題，只要他當市長，就會馬上換掉吳音寧，甚至批評吳音寧浪費市府重要的職位，火藥味十足。

台北農產運銷公司總經理吳音寧爭議不斷，國民黨台北市長參選人丁守中出席活動時表示，...
台北農產運銷公司總經理吳音寧爭議不斷，國民黨台北市長參選人丁守中出席活動時表示，吳音寧的問題就是能力問題，只要他當市長，就會馬上換掉吳音寧。記者黃純益、 龔盈全／攝影
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吳音寧姚文智北農

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