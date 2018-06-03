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農委會：農業金庫 未參與ODA計畫

2018-06-03 20:08中央社 台北3日電

親民黨立委日前質疑全國農業金庫將投入「政府開發協助（ODA）計畫」，相關訊息在網路流傳引起農民疑慮，農委會今天再度為此澄清，農業金庫無參與任何ODA計畫。

親民黨立法院黨團親民黨立法院黨團今年4月曾召開記者會，質疑政府打算將全國農業金庫近新台幣7000億元資金投入「政府開發協助（ODA）計畫」，呼籲政府急踩煞車，當時全國農業金庫董事長吳明敏在接受中央社記者訪問時便澄清，「完全沒有這個計畫」。

不過，雖然農業金庫當天就已澄清絕無此事，但相關訊息卻仍在網路流傳，一則記者會的影片加上聳動的文字，仍引起不知情的農漁民疑慮。

行政院農業委員會今天發布新聞稿重申，農業金庫根本沒有參與任何ODA計畫，僅有與國內其他行庫一樣申請成立國際金融業務分行（OBU），但OBU與ODA完全不一樣。

農委會農業金融局指出，全國農業金庫申請成立國際金融業務分行，主要是為了業務發展，提供客戶完整的外幣業務服務，並配合政府新南向政策，協助台商在海外健全發展。目前全體37家國內銀行均已成立OBU，對客戶提供外幣金流與貸款服務，全國農業金庫申請成立OBU ，將可與銀行同業立於相同的競爭條件。

農委會指出，不實指控被有心人士製成社群網路訊息一再轉傳，直至今日仍有包括行政院高層與農委會官員收到，對於有心人士一再轉傳錯誤訊息感到痛心，呼籲各界若有疑問都可直接洽詢農委會避免受騙。

農委會親民黨立法院

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