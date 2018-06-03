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台灣企業沒有核心能力 在中國崛起後面臨邊緣化危機

2018-06-03 16:49聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

前國發會主委、台大經濟系教授陳添枝表示，中國的崛起為台灣帶來很多機會，不過這樣的優勢不會長久，台灣企業現在面臨被邊緣化的危機，即使一開始短暫的成功，但如果沒有足夠的核心能力，很難去打入中國市場，很容易失去競爭優勢。

台灣研究基金會和長風文教基金會舉行探索21世紀新興全球秩序國際學術研討會，陳添枝以「中國崛起及對台灣的挑戰」為題發表演講。

陳添枝說，中國的崛起對台灣來說是個很好的機會，台商企業對於中國出口產業有很大的貢獻，但台灣企業卻也在這過程中被邊緣化，要打入這個市場非常的困難。因為我們跟中國同文同種，一開始能夠得到一些比較優惠的待遇，並透過地方政府給予協助，但這樣相對的優勢不會長久，幾年之後就消失了，除非台灣企業擁有一些核心的能力，才能夠去因應這些挑戰和競爭，

陳添枝指出，從1978年以來，中國進行很多制度性的改革，現在的經濟制度跟1978年已經不相同了。就私人企業的產出來講，他們的產出比國營企業更多，而且中國現在有許多的金融機構、大型的商業銀行以及證券交易所，還通過了私人財產法。另外，發展非常蓬勃創投產業，也為中國提供了很多的新創事業。

陳添枝表示，中國的這些變化，原本是為了跟國際接軌，但這樣的轉型還沒有結束，中國想要的也絕對不是只有向西方看齊而已，這叫做漸進式的轉型，70、80%會跟西方依樣，但剩下的15、20%就是中國的經濟制度，他們要發展的是「社會主義的市場經濟」。

陳添枝說，社會主義的市場經濟，其中一個重點就是社會主義，國家會扮演一定程度的角色，一但市場出現反常的狀況，政府就會介入，中國不會回到中央計畫型的經濟，可是政府所代表的公權力，特別是資源的配置，政府絕對不會坐視不管，他會制訂遊戲規則，由市場來執行政府想要的目標，政府會提供一些選擇，但最後仍由市場決定。政府的引導會是中國經濟發展未來的重點。

陳添枝說，中國的經濟規模會逐漸趕上美國，中國所建立的一些經濟制度，會跟我們過去所熟悉由西方國家所建立經濟制不不一樣，所以我們的經濟結構必須調整，才能夠對這兩個不同的制度去進行互動，但這難度非常高。

陳添枝說，中國的崛起對台灣來說是個很好的機會，台商企業對於中國出口產業有很大的貢獻，但台灣企業卻也在這過程中被邊緣化，他要打入這個市場非常的困難。因為我們跟中國同文同種，一開始能夠得到一些比較優惠的待遇，並透過地方政府給予協助，但這樣相對的優勢不會長久，幾年之後就消失了，除非台灣企業擁有一些核心的能力，才能夠去因應這些挑戰跟競爭，如果沒有足夠的核心能力是很難去打入這個市場，即使短暫的成功，但沒有這種優勢跟力量，很容易在短暫的一段時間後就失去這樣的競爭優勢。

陳添枝台商台大

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