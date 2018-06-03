學者：美中貿易戰爭沒有人會是贏家

2018-06-03 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



香港中文大學藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授劉遵義今表示，台灣的經濟一定要有長期規劃、思考跟作為，今天做的事情一定會影響到明天的結果，明天到了要做任何改變已經是不可能了。他認為台灣要要建立互相依賴的關係，而不是單向依賴，透過研發才能讓經濟發展領先。

台灣研究基金會和長風文教基金會舉行探索21世紀新興全球秩序國際學術研討會，劉遵義以「全球與地方的挑戰與機會」為題發表演講。

劉遵義指出，雖然美國仍是世界強權，但全球的經濟發展重心已經轉移到亞洲來；美國總統川普說得沒錯，中國是經濟全球化以及WTO最大的受惠者。

劉遵義表示，中國在2000年加入WTO後，國際貿易成長非常快，再過個2、3年就會凌駕在美國之上。2008年以來，中國全球貿易的成長率是8.6%，美國只有3.2%，這樣的成長態勢保持下去，到了2020年美國不再是世界最大貿易國，會被中國取而代之；到了2050年，中國GDP會達到82兆美金，美國大概只有50兆美金，中國會取代美國成為世界上最大經濟體。

劉遵義也提到另一個亞洲國家，他表示，印度這幾年的成長率比中國更高，GDP高達7.7%，相較之下中國僅6.9%。

不過由於日前發生美中的經濟貿易戰爭，劉遵義認為，一旦發生戰爭兩者都必須付出相當的代價，而且不會有人是贏家。

他也說，「現在要去思考中國盛世取代美國盛世還言之過早」。雖然美國經濟相對下滑，中國成為經濟全球化的主要的受惠者，但美國仍可以強制通過制裁的方式去影響其他國家，此外美國在軍事力量方面也扮演了重要的角色。

對於台灣未來的走向，他認為，台灣要要建立互相依賴的關係，而不是單向依賴，透過研發才能讓經濟發展領先。