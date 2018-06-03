國民黨立委赴陸實際交流 扮演兩岸溝通管道

2018-06-03 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



由國民黨金門縣長參選人、立委楊鎮浯擔任參訪陸團團長，於6月1日與許淑華、柯志恩、顏寬恒以及江啟臣、王育敏、陳宜民、呂玉玲、鄭天財與李彥秀等共同前往大陸交流參訪，爭取台生台青台商在陸權益，並拜會國台辦主任劉結一，企盼透過實際的行動，扮演兩岸溝通管道，為兩岸、為青年世代扮演連結的橋樑。

身為此次赴陸參訪交流團團長的楊鎮浯表示，民進黨執政以來，兩岸局勢僵化，國人赴陸就業、就學、創業、投資權益如何保障，相當值得關注。本次行程走訪台灣青年創業基地及拜會大陸台商聯誼會會長等人，瞭解台青在陸創業、台商投資情況。另此次行程特別安排前往北京大學與台生就生活所遇困境、學生權益保障進行座談，委員們並在會上允諾協助解決相關問題。

此次參訪團向國台辦提出五項具體建議，獲得正面回應並將積極協助。一、 維護台商投資之保障及權益；二、 善用兩岸創新資源，在產業合作上進行共同研發與發展；三、 設立窗口照顧在大陸就學及創業的台灣青年學子；四、 促進兩岸在經貿交流和農業交流等方面建立合作機制，並推進雙向文化合作交流；五、 拓展兩岸貿易，舉辦展覽會，建立品牌擴大商機。

此參訪行程於將於今晚結束返台，而所有參訪團的立委們，也承諾會持續努力，擴大兩岸交流合作，特别是兩岸青年交流，並讓兩岸的觀光、產業和經貿交流可以常態化，以增進民眾福祉，追求兩岸共好。