影／吳音寧爭議不斷 姚抱屈 柯P：民進黨會一直流血

2018-06-03 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 楊凱竣 ╱即時報導



北農總經理吳音寧上任後爭議不斷，外傳台北市長柯文哲曾在內部會議對幕僚說，如果外界一直打吳音寧，他就可以吸收泛藍的選票。6月3日上午柯市長受訪重申，自己是在內部會議講過，如果吳音寧的問題不解決，民進黨就會一直流血，他更用誤闖叢林的小白兔來形容吳音寧。