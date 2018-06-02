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黃智賢：吳敦義講終極統一 該為他髮夾彎鼓鼓掌

2018-06-02 22:15聯合報 記者黃國樑╱即時報導

黃智賢。圖／擷自臉書黃智賢世界
黃智賢。圖／擷自臉書黃智賢世界
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政治評論人黃智賢說，吳敦義突然在一個場合，很清楚地講，九二共識就是兩岸同屬一中，且追求統一。同時憲法也是追求終極統一。這其實就是她不斷敘述的。因為這就是事實。

她說，吳敦義從之前說「統派可以搬到大陸去住，不要拖累2300萬人。」到現在說統一。歡迎吳敦義的髮夾彎。真該為他鼓鼓掌。

她說，可是國民黨內部，並沒有就國民黨在兩岸和台灣的定位，好好的討論。吳敦義談統一這樣的大事，除了被民進黨和獨派亂酸一頓以外，沒有進一步闡述，更沒有回擊。國民黨人也沒有跟民進黨做任何辯論。似乎希望，這件事趕快過去。為什麼 ?

黃智賢說，因為台灣政治，長期的累積和運作下來，國民黨內的主流，是視統一如蛇蠍的。「統一就是親中賣台」這帖藥，國民黨被民進黨餵多了，連自己都深信不疑。連「中國」兩個字，都不敢認。所以，國民黨對自己的定位，只是很消極的「反對台獨，因為大陸會激烈反對，所有以不利兩岸」。

她表示，大家不免想問一句：「難道你反台獨，只是因為大陸不高興？ 」國民黨認為在兩岸路線上，要盡量模糊。因為要選票極大化，就要不藍不綠。講統一，簡直是跟中共唱和，會嚇跑選票，所有對選舉不利。所以不講統一，只講九二共識，一中各表，不統不獨不武。認為這樣才可以拿到最多選票。

她說，所以馬英九8年執政，不敢建立強悍有力的兩岸論述。連服貿協議都無力辯護。卻不知道，當自己失去在兩岸上的戰略陣地之後，就一無所有了。

黃智賢指出，蔡英文用含糊的「維持現狀」，騙到了政權。之後，不斷利用執政，改變兩岸的定位和現狀。北京現在，不只對民進黨政府死心。也已經不再認為國民黨會捍衛“一中”的立場。

更不默許九二共識之後，再加上一個“一中各表”。北京的教訓是，台灣隨時會因為選舉的利益，推翻任何跟北京的協議。那我還讓什麼 ?要讓，我直接讓給老百姓。

她表示，柯文哲鑽到縫隙，用「兩岸一家親」五個字，想取代國民黨。讓國民黨幾乎完全失去戰略陣地。但諷刺的是，柯文哲墨綠到黑，左搖右擺，是更標準的空心人。沒有任何中心思想，沒有立場，只有利益。只有最大的選舉利益，提供選民娛樂價值。柯文哲是一個人，可以左右搖擺，也或許會有一時的勝利。但不可能長久蒙蔽人民。

她表示，國民黨不願相信，要戰勝民進黨，唯一的方法，是用清楚的路線，堅定的戰力，告訴人民，可以怎樣，把人民帶到國泰民安的境地。也許很艱難，但這是唯一的致勝之路。國民黨，要想清楚。

國民黨民進黨吳敦義
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