願景／突破外交困境 台灣人權外交勢在必行

2018-06-02 21:49 願景青年特約記者 林采萱╱即時報導



一個月內台灣失去了兩個邦交國，今天在一場國際論壇中，專家主張，「人權外交」是台灣最大的優勢，運用這樣的軟實力，才能突破台灣長期的外交困境。

Global Shaper Community是由世界經濟論壇(World Economic Forum，WEF)發起且領導的青年組織，今天在國立台灣大學博雅教學館舉辦的「共創共好未來：Creating a Shared Future」年會。

司改會法務與國際事務專員張馳在演講指年，台灣在2009年將人權公約內國法化，成為台灣獨有的人權公約審查機制，認同人權的價值，在國際上彰顯台灣是關注人權的國家。

張馳提出，人權外交的方式有：公開宣言、貿易協定等等方法，例如歐盟在針對李明哲事件上，採取公開譴責和政治對話，在國際上聲援李明哲。台灣人李明哲去年在中國大陸遭到逮捕，以「顛覆國家政權罪」公開審訊、並透過網路直播，引發國際對此人權議題的關切。

張馳認為，台灣在發展人權外交上具備很大的優勢，台灣開放的人權發展環境形成重要的人權戰略地位，台灣的結社自由、各式各樣的NGO分別關注社會上不同的的議題，並與國際連結， 拓展人權外交。例如近年來的太陽花運動、同婚釋憲等，都彰顯了台灣在人權議題上的積極進步。