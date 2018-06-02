蔡總統：黑客松將成為解決問題的新模式

2018-06-02 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統下午出席「總統盃社會創新黑客松」決選暨頒獎典禮，她表示，「黑客松」所代表的「協作」和「共享」，成為解決問題的新模式，過去兩年來，這模式讓政府跳脫原本侷限，與年輕專業者一起解決社會問題，她期勉未來公務體系持續集結民間智慧，秉持黑客精神，攜手前進。

「黑客松」（hackathon）是「程式設計（hack）」和「馬拉松（marathon）」的組合字，在該活動中，電腦程式設計師以及其他與軟體發展相關的人員，如圖形設計師、介面設計師與專案經理，相聚在一起，以緊密合作的形式去進行某項軟體專案。

蔡總統指出，「黑客松」對民眾來說，可能是最近幾年才聽到的新興名詞。但她相信，未來大家將會越來越熟悉，「黑客松」所代表的「協作」和「共享」，成為解決問題的新模式。

蔡總統表示，今天很高興看到政府部門與民間年輕人結合，試圖翻轉政府的作業方式。此次得獎團隊的項目，涵蓋了很多政府的公共服務領域，包括社會安全網等。對於得獎團隊致力於社會安全、老人照護等領域，充分展現愛心、聰明與智慧，令她深感敬佩與欣慰。事實上，她上任兩年多以來，政府正在改變，真的有很大希望可以改變，這些改變不是來自於政府的上層結構，而是來自於各部會年輕工作同仁與民間同仁，「讓我們一起來改變政府」。

蔡總統說，過去兩年來，這種模式讓政府跳脫原本的侷限。政府內部推動「協作會議」，在各部會設置「開放政府聯絡人」，希望連結社會創新的能量，讓青年專業者跟政府一起來解決社會問題。如今，成果已經慢慢展現。新版Web報稅系統，就是很好的例子。

蔡總統表示，此次黑客松競賽，再度創造更多政府和民間團隊，共同構思解決方案的機會。因此，有很多公務人員有機會在民間高手身上，學到新世代做事情的思維和方式；對民間專業者來說，相較於過去在外面監督評論，像這樣一起捲起袖子做事，相信更能看見真正的問題核心，更能創造改變，也會更有成就感。

下午的頒獎典禮也邀請美國在台協會台北辦事處處長梅健華，蔡總統說，黑客松的精神是「自由、平等、開放」，這也是台灣和美國之間的共同理念。

梅健華表示，黑客松這類活動充分凸顯台灣強項，「你在哪裡可以找到自稱無政府主義的數位政委？一個推動台灣駭客年會HITCON的國安會諮詢委員？總統再加上一群世界頂尖而且有社會意識的駭客，大家一起運用科技為社會最迫切的挑戰，尋找創新的解決方案」，答案很清楚，只有在台灣。

梅健華說，相信黑客松是結合區域的力量，共同解決挑戰最好的方法，他對未來更多的創新成就拭目以待。