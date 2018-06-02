林右昌缺席古道典禮躲柯文哲？基市府：勿刻意扭曲

2018-06-02 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



淡蘭國家級綠道今天在新北市雙溪舉行啟動儀式，台北市長柯文哲、新北市長朱立倫都出席，受邀基隆市長林右昌、宜蘭代縣長陳金德都缺席，引發外界揣測。

基隆市政府今天下午發出聲明，關於北北基宜淡蘭百年山徑大會師活動，因今天上午基隆市舉辦運動大會，市長林右昌係擔任大會主席，所以不克出席新北的活動，並在事前也告知主辦單位，由副市長林永發出席，請切勿刻意扭曲解讀。

基隆市107年度運動會今天上午在暖暖運動公園熱鬧登場，1500位選手同場切磋交流，大會主席林右昌表示，基隆市的運動風氣相當興盛，舉辦這場一年一度的運動會，除了有助於提升運動風氣，同時也可以推廣全民運動的風氣，市府這幾年一直加速改善及拓展體育設施，希望增加市民朋友運動的空間。