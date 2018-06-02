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林右昌缺席古道典禮躲柯文哲？基市府：勿刻意扭曲

2018-06-02 15:33聯合報 記者游明煌╱即時報導

淡蘭國家級綠道今天在新北市雙溪舉行啟動儀式，台北市長柯文哲、新北市長朱立倫都出席，受邀基隆市長林右昌、宜蘭代縣長陳金德都缺席，引發外界揣測。

基隆市政府今天下午發出聲明，關於北北基宜淡蘭百年山徑大會師活動，因今天上午基隆市舉辦運動大會，市長林右昌係擔任大會主席，所以不克出席新北的活動，並在事前也告知主辦單位，由副市長林永發出席，請切勿刻意扭曲解讀。

基隆市107年度運動會今天上午在暖暖運動公園熱鬧登場，1500位選手同場切磋交流，大會主席林右昌表示，基隆市的運動風氣相當興盛，舉辦這場一年一度的運動會，除了有助於提升運動風氣，同時也可以推廣全民運動的風氣，市府這幾年一直加速改善及拓展體育設施，希望增加市民朋友運動的空間。

今年度運動會由暖暖區體育會承辦，運動比賽項目包含趣味競賽、球類運動競賽及身心障礙球類競賽，由市府同仁、學校、各區公所等23個單位報名組隊，還有趣味競賽；各區體育會、單項委員會及身心障礙委員會則參加桌球、羽球、槌球、網球、棒球、慢速壘球等球類運動競賽及身心障礙球類競賽等項目，現場另有舞藝觀摩表演，包含中東肚皮舞、土風舞、太極拳及元極舞等項目。

基隆市107年度運動會今天上午在暖暖運動公園熱鬧登場，1500位選手同場切磋交流...
基隆市107年度運動會今天上午在暖暖運動公園熱鬧登場，1500位選手同場切磋交流，市長林右昌是大會主席。圖／基隆市政府提供
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基隆市107年度運動會今天上午在暖暖運動公園熱鬧登場，1500位選手同場切磋交流...
基隆市107年度運動會今天上午在暖暖運動公園熱鬧登場，1500位選手同場切磋交流，市長林右昌是大會主席。圖／基隆市政府提供
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基隆市107年度運動會今天上午在暖暖運動公園熱鬧登場，1500位選手同場切磋交流...
基隆市107年度運動會今天上午在暖暖運動公園熱鬧登場，1500位選手同場切磋交流，市長林右昌是大會主席。圖／基隆市政府提供
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林右昌體育
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