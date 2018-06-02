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造勢缺綠營宜蘭縣市長 陳歐珀：有打電話邀請

2018-06-02 14:06聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭小英之友會今天舉辦「小英挺陳歐珀競選宜蘭縣長後援會成立大會」，民進黨秘書長洪耀福、小英之友會總會長顏志發、選對會召集人陳明文、前立委李俊毅等人出席，攜手和民進黨宜蘭縣五合一參選人，聯合造勢，呼籲團結。

不過，此場選舉造勢，代理縣長陳金德未見出席，宜蘭市長江聰淵由他夫人代表與會，引發媒體追問：黨內整合是否還有問題？

對此，洪耀福說，代理縣長陳金德現在工作很繁忙，縣政與輔選都是要分進合擊，陳金德縣長一定會力挺陳歐珀，這沒問題。

陳明文表示，陳金德代理縣長很清楚，有責任與義務整合黨內來輔選陳歐珀當選縣長，本屆選舉，林聰賢大贏拿16萬票，陳歐珀長期在地方努力，不論是當省議員、主委、立委，在基層有很雄厚的實力，相信只要黨內團結，陳歐珀是會當選的。

陳歐珀說，自己有親自打電話給邀請陳縣長，縣長陳金德已經公開支持，因他還有行政的身分，出不出席？有他的考量，過去自己跟他有競爭與有合作，相信未來很快會緊密合作。

陳歐珀進一步說，陳金德縣長支持他，在各方面動起來，陳縣長有縣政府的工作，有行政的身分，不能違反行政中立，但在不違反行政中立的原則下，會請陳縣長儘量協助，打贏這場選戰。

陳歐珀也說，小英之友會是台灣進步的力量，小英之友會動起來，台灣民主進步跟著動起來，未來選戰要結合疼惜民進黨與與台灣的力量，捍衛宜蘭價值，有此共識，選戰主軸回歸到那個團隊讓宜蘭更好更進步的節奏，相信民進黨可以在年底贏得最後的勝利。

宜蘭小英之友會今天舉辦「小英挺陳歐珀競選宜蘭縣長後援會成立大會」，聯合造勢，呼籲...
宜蘭小英之友會今天舉辦「小英挺陳歐珀競選宜蘭縣長後援會成立大會」，聯合造勢，呼籲團結。記者羅建旺／攝影
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宜蘭小英之友會今天舉辦「小英挺陳歐珀競選宜蘭縣長後援會成立大會」，聯合造勢，呼籲...
宜蘭小英之友會今天舉辦「小英挺陳歐珀競選宜蘭縣長後援會成立大會」，聯合造勢，呼籲團結。記者羅建旺／攝影
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宜蘭小英之友會今天舉辦「小英挺陳歐珀競選宜蘭縣長後援會成立大會」，聯合造勢，呼籲...
宜蘭小英之友會今天舉辦「小英挺陳歐珀競選宜蘭縣長後援會成立大會」，聯合造勢，呼籲團結。記者羅建旺／攝影
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陳歐珀九合一選舉
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