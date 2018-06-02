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民進黨暗推5公投案 洪孟楷：忘記現在是執政黨？

2018-06-02 12:29聯合報 記者周志豪╱即時報導

綁年底地方選舉的公投案爆炸，近日卻傳出連執政的民進黨政府都暗助推動包含「禁掛五星旗」等5項公投案。國民黨發言人洪孟楷批評，民進黨政府完全執政，要推動什麼政策、法案無人能阻，現在卻繞一圈支持公投，難道忘記自己現在是執政黨嗎？

洪孟楷揶揄，公民投票是為了彌補代議制度不足與缺失，高中一年級公民課本就有教；而連高中生都知道推動公投就是承認行政、立法機關缺失，現在行政、立法都是民進黨掌控，卻還要暗推公投，民進黨難道是打臉自己現在執政不力？

洪孟楷表示，民進黨暗助的「禁掛五星旗、參與國際組織、安樂死合法化、男女同工同酬、設立動保警察」5項公投案，有些與憲法言論自由完全牴觸，有些則是普世價值根本無需公投，完全執政可以直接處置。

洪孟楷質疑，民進黨完全執政，真想推動政策直接提案表決即可，但執政至今滿2年卻從不曾見民進黨主動將這5項公投案列為優先法案，如今卻要透過勞民傷財公投多此一舉，有些案子是脫褲子放屁、有些是操弄統獨議題，都只是想影響年底選舉。

洪孟楷說，若民進黨想透過公投案，用統獨議題操弄年底選舉，那是小看選民智慧；而若是用公投來打假球敷衍做不到的法案，那更對不起人民團體。

洪孟楷認為，民進黨既然完全執政，就請別浪費社會資源好好負起責任，如果那麼愛推公投，在野黨的角色也許比較適合民進黨思維。

洪孟楷。聯合報系資料照／記者楊萬雲攝影
洪孟楷。聯合報系資料照／記者楊萬雲攝影
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公投民進黨洪孟楷
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