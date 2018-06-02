史瓦帝尼國王下週訪台 史國大使：展現對台承諾

2018-06-02 12:05 中央社 台北2日電



圖為蔡英文總統4月出訪時，與史瓦帝尼（原稱史瓦濟蘭）國王史恩史瓦帝三世（左）一同欣賞史國獨立50周年慶典煙火。 歐新社 分享 facebook 布吉納法索與台灣斷交後，史瓦帝尼是台灣在非洲唯一的邦交國。史國駐台大使表示，史國國王下週將訪台，展現史國對台承諾；也盼其他非洲國家尊重史國與台灣維繫邦交的決定。

史瓦帝尼目前是中華民國在非洲唯一的友邦，兩國邦誼的狀況受到關注。史國駐台大使塔米．喇米尼（Thamie Dlamini）接受中央社專訪時表示，史國國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）預計6日到12日訪問台灣，這次的訪問已計劃一段時間，並非臨時安排。

他說，台灣就像史國國王的第二個家；史王來訪將強化兩國良好邦誼，也將向那些對於兩國邦交有疑慮的人，傳遞一項很強烈的訊息：史國對台灣的承諾，以及史國對雙邊關係的投資。

喇米尼指出，史國國王訪台期間，預計將與總統蔡英文簽署台史經濟合作協議，顯示史國支持兩國邦誼的堅定承諾。這項協議將有助史國出口到台灣的產品享有關稅優惠。

對於中國外交部長王毅日前提到，「非洲只有一個國家還沒有和中國建交」，向史瓦帝尼喊話，喇米尼表示，不少媒體報導都有討論史瓦帝尼轉向北京的可能性，史瓦帝尼尊重中國大陸作為一個國家，也尊重他們的外交政策。

他說，史瓦帝尼也是一個主權獨立的國家，決定自己的外交政策。「我們很滿意與中華民國台灣邦誼目前的狀態」。對於台灣協助史國經濟、社會發展，他也表達最深的謝意；今年是兩國建交50週年，他認為，兩國當前的外交關係可說是史上最好的狀態。

他也說，過去每當北京議題出現的時候，史國都公開表示身為台灣忠實友邦的立場，「我們會持續這樣做」。

記者問及史瓦帝尼作為台灣在非洲唯一的邦交國，如何因應可能來自其他非洲國家盼其與台灣斷交的壓力，喇米尼說，史國一向尊重其他國家的外交政策，也希望其他非洲國家尊重史國繼續維持台史邦交的決定。

他保證，史國對台史友誼的支持與承諾，不會受到他人影響，「我們會繼續與台灣在一起」。

另外，喇米尼表示，史王下週來訪期間也將參加兒子於9日的大學畢業典禮；大學畢業後，國王的兒子將繼續在台就讀研究所。

他說，兩國關係未來將持續成長，也許未來會有更多王室成員來台灣唸書。

他表示，兩國間的關係不僅是政府間的關係，人民間的交流也是很重要的一部分。史國有很多學生在台灣唸書，學生在史國的家人都很支持兩國間的友誼。

此外，喇米尼指出，兩國關係中，多樣化的合作計畫是很重要的一部分，包括台灣提供在醫療、電力等方面的協助。史國也希望拓展與「這美麗的國家」之間的合作。

他說，史國盼台灣也可以從雙邊友誼中獲益，因此，史國經常在國際間為台灣發聲。台灣在全球防疫工作、氣候變遷等議題上都有貢獻，他說，史國相信，台灣不能參與聯合國專門組織，「不僅是台灣的損失，也是我們的損失」；台灣不能活躍參與聯合國相關組織，聯合國也就不完整了。