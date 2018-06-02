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蔡英文推禁五星旗 羅智強：我第一個讓你關起來

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蔡英文推禁五星旗 羅智強：我第一個讓你關起來

2018-06-02 10:17聯合報 記者何祥裕╱即時報導

因抗議軍人年金改革不幸殞命的退役上校繆德生日前舉行告別式，反年改團體在在立法院和...
因抗議軍人年金改革不幸殞命的退役上校繆德生日前舉行告別式，反年改團體在在立法院和凱道發動陳情抗議，在總統府前凱道上，統促黨帶來的五星旗飄揚。本報資料照片 記者邱德祥／攝影
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民進黨有意推動禁掛五星旗公投，總統府前副祕書長羅智強臉書貼文表示，我這輩子從沒拿過五星旗，因為我不認同五星旗，我認同的是中華民國的青天白日滿地紅國旗。但是，當蔡英文協推「禁掛五星旗公投」立「禁五星旗法」時，將是我第一次拿起五星旗走向總統府的時候，我就讓妳蔡英文把我關起來。

羅智強說，我這輩子從沒拿過五星旗，我的手機、筆電貼的都是青天白日滿地紅國旗。但是，當蔡英文協推「禁掛五星旗公投」立「禁五星旗法」時，將是我第一次拿起五星旗走向總統府的時候，我就讓妳蔡英文把我關起來。

對，我就讓妳蔡英文把羅智強關起來。

因為，我要告訴妳，我不認同五星旗，但我要捍衛台灣人民拿五星旗的自由！因為，言論自由才是中華民國的國魂，是台灣民主的最重要靈魂！殺了言論自由，就是殺了台灣、殺了中華民國。

蔡英文粗鄙的政治算計，沒有人不知道，那就是妳出賣了台灣人民免於缺電的自由、免於空汙的自由，妳殺死了大學自主的自由。妳已搞得天怒人怨，妳知道妳的政權即將崩潰，所以妳現在唯一的牌，就是激化兩岸的仇視對立，來轉移妳濫權又無能的焦點。

美國、歐洲，沒有一個民主國家禁五星旗，只有妳偉大的蔡英文想禁五星旗。妳有什麼顏面，説妳是一個民主國家選出的總統。妳根本是一個想搞獨裁的獨夫！

為了台灣的民主法治和言論自由，我們有責任，站出來向這無恥的獨夫説不！我們捍衛的不是五星旗，捍衛的是人民拿五星旗的自由！

要扣紅帽？來吧！

蔡英文羅智強
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

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