推公投代替防守？ 民進黨這麼盤算…

2018-06-02 01:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷



民進黨協助推動禁掛五星旗等五項公投，希望可以解除縣市長面對公民團體的壓力。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨協助公民團體連署五項公投提案，據了解，民進黨內部對於發動公投提案有正反意見，支持的人認為，至少不會讓公投提案一面倒衝著民進黨政府而來，也可解除縣市長面對其他公民團體的壓力，透過民間團體的中介角色，一旦公投案不過，也不至於造成民進黨政府太大衝擊。

不過，反對的人主張，縣市長輸贏才是民進黨的重頭戲，保住執政縣市又有突破，才能確保二○二○年總統連任的基礎，公投提案只會徒增變數。

黨內人士說，公投提案門檻下修之後，不少民間團體公投提案蜂擁而至，黨內評估認為，公投連署相當耗費資源，能否通過第二階段的公民連署，也可以測試該議題發動者的動員實力。

他強調，以目前通過中選會審查的提案來看，不少是立場鮮明卻可以引起話題，更要擔心的是衝著民進黨政府而來的提案，屆時若成案，行政部門必須對公投提案表態，而這也是民進黨最後態度不再被動的考量。

據了解，民進黨最後考慮協助民間團體，無非是希望利用五項公投議題「平衡」一下。一位黨內人士就形容，就有點類似一種「防禦性」的公投的效果。

事實上，民進黨內部也評估，越多公投提案，對提案團體來說，未必是好事，更多公投提案會分散社會注意力，當然也可能集中在有資源的發動方，因此，在與民間團體討論後，放入一些關切層面較廣的議題，提供社會討論機會，包括性別、安樂死及動保，禁掛五星旗和參與國際組織則比較是展現民心的態度。

也有黨內人士認為，年底的公投綁大選是門檻下修的頭一遭，或許可以作為一次測試，公投提案究竟對選舉的影響，不同議題的社會支持度及渲染力，社會注意力是否會集中或分散，至少有個民間團體的緩衝，減少過關或不過關的衝擊，更不失為一個實驗的機會。