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吳音寧送洋酒！ 農業社團：崇尚本土文青怎送洋酒?

2018-06-01 22:54聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

北農總經理吳音寧。 記者陳聖文／攝影
北農總經理吳音寧。 記者陳聖文／攝影
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北農總經理吳音寧從上任後就風波不斷，至今未平息。今天更遭台北市議員爆料，吳音寧用業務費購買洋酒送民進黨台北市黨部，引起外界議論。

農業社團「文青別鬼扯」版主鬼王稍早以「高喊支持本土的文青，為何會送洋酒？」為題發文，認為平時高喊本土的文青，真的要送禮怎麼選了洋酒? 連小英總統過年都送本土國產水果，認為吳音寧送禮，應該贈送自家產品才對。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

臉書農業社團「文青別鬼扯」全文：

關於特別費是否有亂花，變相綁樁，鬼王不是很想管。鬼王只知道，當你坐到一定的位置，整天要打點的禮數，不管是紅白帖，該出錢請客的飯局，該送的禮，真的有夠多，錢根本不夠用。

所以吳音寧的業務費是否浮濫，鬼王不予置評。

但我們想問的是，為何會送「洋酒」？

幾乎所有公部門都的人有個最基本的概念與共識 ------ 送禮都要送自家的產品。

如果是雲林縣政府，他們送的必定是雲林自己生產的農特產品。同樣的，如果是中央單位，也都會買台灣自己的產品來饋贈外賓。

另外，這幾年公部門也會特別向一些社福單位購買禮品。例如，中秋節如要送月餅，買的可能就是喜憨兒月餅。平日舉辦研習時，則會訂身心障礙團體作的便當。

雖然這樣的採購原則，時常會造成不少的困擾。例如，可以選的東西就受限，或品質未盡人意。但大家還是會遵守這項原則，不為別的，就是希望公部門採購能夠多支持本土產業與社福團體，只因為用的是納稅義務人的錢！

所以，小英總統每年過年時，贈送各界的禮品必定是國產水果。就職大典的紀念酒，用的也是金門高粱與台啤。

倘若農委會主委饋贈貴賓的是美國櫻桃或日本甜柿，請問台灣農民能接受嗎？當然不行！

不過，吳買的為何是洋酒？？？？

其實說真的，若是一般的經理人，我們也不在意。

但這群人一路走來不是特愛強調要支持本土農特產品，支持本土小農嗎？

台灣難道沒有酒嗎？一堆農會也釀製一堆酒，為何不買？台灣也有好幾個酒莊，本來都是小農戶，現在也開始自釀酒，為何不買？

他們整天不是特愛喊要提高「糧食自給率」嗎？

前陣子為了洋蔥問題，她弟弟還特別護航說，他們就是「本土腦粉」。不管怎樣，只要是台灣的，就一定支持到底。

OK，你們家人要怎麼腦，我們管不著。但為何扛著民族主義的大旗高喊後，買的卻是洋酒？？？

台灣很奇怪，每次遇到爭議時，「本土價值」似乎就成了護身符。不管做多爛，只要符合本土價值，就不容被質疑。

但有趣的是，高喊本土價值的人，說的是一套，做的卻是另一套。

可惜的是，我們只知道是60瓶洋酒，真希望議員能追查出是哪些酒，啥年份哩。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文青吳音寧月餅
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

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