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影／新式高教機開架組裝 國防自主新頁

2018-06-01 17:54聯合報 記者徐宇威╱即時報導

自IDF經國號戰機以來，再度由國人自研自製的新式高級教練機1號在總統蔡英文見證下正式開始組裝，漢翔公司計畫首架原型機在民國108年出廠，109年進行首次飛行測試，並在115年66架新式高教機能夠全數交機，蔡總統表示，高教機計畫是代表台灣走向國防自主的過程，強化國防戰力、確保國家的安全，她也肯定能看到台灣國防自主具體的進展，只要穩健一步一步往前走，台灣的進步不可能被抹煞，唱衰台灣是沒有用的。

由國人自研自製的新式高級教練機，1號在總統蔡英文見證下正式開始組裝。記者徐宇威／...
由國人自研自製的新式高級教練機，1號在總統蔡英文見證下正式開始組裝。記者徐宇威／攝影
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高教戰機經國號
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

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