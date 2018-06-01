賴清德：2031年解決台灣缺水問題

2018-06-01 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



行政院長賴清德今表揚水利署終身成就獎吳憲雄。賴清德強調，2031年要解決台灣各地缺水問題。圖／行政院提供 分享 facebook 行政院長賴清德今到台中說，行政院重視水資源運用，推動各項水利建設，預計2031年將增加19億噸水，可有效解決各地缺水問題；政府推動自來水生飲，將選擇條件成熟的區域，在大學校園或觀光飯店設生飲平台、飲水機，再逐步到其他地方。

賴清德今出席水利署水利傑出貢獻人員表揚典禮，頒發終身成就獎給前副署長吳憲雄。賴清德強調，吳憲雄擔任公職與顧問一甲子，各地重要水利建設都有他的努力；賴揆也請在場人員起立，向吳憲雄致敬。

賴清德說，在開源部分，水利署將曾文水庫加高，排砂隧道也已完成，南化水庫排砂隧道正在進行，桃園阿姆坪排砂隧道也已動工；節流方面自來水公司漏水率，2031年要降低到10%；工業用水大戶的水回收比例，將由現行的70%提高到80%。

賴清德說，水源調度很重要，高屏溪的水每天供應南化水庫3萬-5萬噸用水；過去石門水庫支援新北市用水，現在板新水庫二期完工後，翡翠水庫可供應新北市，石門水庫可供水新竹；台中大甲、大安溪水源聯合運用也在進行中。

賴清德強調，去年8月迄今，近10個月南台灣沒下多少的雨，台南一期稻作仍如期供灌，要感謝水利會的努力，現在氣候變遷比過去嚴厲，下雨比以往少，經由水利署、水利會、自來水公司以及水利工程業界的努力，克服了這些困難。

賴清德也說，過去治水著重防洪工程，景觀部分沒有編預算，目前治水已有初步成效，政府也開始規劃景觀，打造親水環境；過去民眾遠離河川因為會淹水，現在水患問題解決，應提供親水環境，行政院已編列經費。