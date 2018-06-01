政府嚴審陸團？旅遊業者：政府要把我們逼死

2018-06-01 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



蕭博仁。聯合報系資料照 分享 facebook 傳蔡政府嚴審大陸交流團，旅行社受衝擊。中華民國旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，近日移民署審件變嚴格，一拖好多天，已向詢問移民署原因，但還沒下文。觀光局表示，目前具接待陸客資格的旅行社有400多家，無明顯降低，但業者指出，真正有陸客團可接的只剩排名前20、30名的大旅行社。

蕭博仁表示，確實有審件變嚴格的狀況，過去移民署原本審件一兩天就可以下來的案子，最近卻拖了好多天，業者不斷詢問，只得到「審件中」的答案，公會目前正在持續了解這狀況，已經詢問移民署，但還沒得到回覆。

蕭博仁說，陸客旅行社少了9成，真正較有規模、可接待幾十團的旅行社只剩十幾間，「覺得政府真的要把做陸客的旅行社逼死。」

觀光局表示，對於雙方文化、觀光交流抱持一貫歡迎立場，希望不要受到政治影響，官員也指出，據今年4月統計，目前具有接待陸客資格的旅行社有422家，期間有人退出、但也有人申請，數字是變動的，但沒有明顯下滑。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，自己的旅行社也常接大陸交流團的業務，大陸交流團數量自蔡政府上任後就一直在縮減，最近環境也愈來愈艱困，不僅是送件審格趨嚴、移民署要求補件狀況頻繁，連市委書記等身份較敏感的大陸人自己都不敢來了。

李奇嶽說，以專做觀光的陸客旅行社來說，馬英九時代約400多家有資格，100多家有在接團，而現在來說，雖然有資格的旅行社家數沒有明顯減少，但真正有團接的只有排名前20、30家的旅行社，其他幾乎都已經退出市場。