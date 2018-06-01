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德官方接待陳美伶 大廳擺設國旗迎賓

2018-06-01 09:02中央社 布魯塞爾31日專電

國家發展委員會主委陳美伶近日訪問德國受到高度重視，在中國打壓台灣之際，德國經濟部接待訪問團時還正式擺設中華民國國旗，除展現善意，也是對台灣經濟實力的重視。

陳美伶今天接受中央社訪問時表示，這趟德國拜會行程充份感受到德方對台灣政府的善意及對台灣的經濟實力的重視，感覺德方非常歡迎台灣部長訪問，未因中國大陸政治干擾而有壓力，友善及重視的態度，讓行程收穫良多。

陳美伶是在5月26日率領國發會人員前往德國柏林參加基爾世界經濟研究院（Kiel Institute for WorldEconomy）所主辦的全球解決方案高峰會（GlobalSolutions Summit），聆聽包括德國總理梅克爾（Angela Merkel）、德國副總理兼財政部長蕭茲（OlafScholz）及國際重要組織的重量級官員演講。

此外，陳美伶也拜會了德國外交部、聯邦經濟事務與能源部、內政部等單位。

陳美伶表示，其中在5月29日拜訪德國聯邦經濟事務與能源部時，除了由常務次長努斯邦（UlrichNussbaum）出面接待，德方更主動在大廳擺放了中華民國、德國國旗及歐盟旗3面旗幟，並邀請她在國旗前合照，令人意外的是進入會議室後，桌上也擺出中華民國國旗，令人感受深刻。

努斯邦對台灣展現高度興趣，雙方在能源轉型議題上深度交換意見，會談時間達1個小時。

至於在拜會外交部時，德方官員也針對中國近期對台灣採取嚴峻的作法，詢問台灣方面的想法。陳美伶指出中國意圖改變現狀的作為，包括片面啟用M503航線、航空母艦進入台灣海峽、軍機繞台、施壓國際航空公司改變台灣名稱...等。雙方話興高昂，使得原訂20分鐘的會面，延長至1個小時。（編輯：屈享平）

德國陳美伶國旗
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