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最高院法官改特任官 不沾政黨色彩？

2018-06-01 02:45聯合報 記者王宏舜╱即時報導

司法院為朝金字塔型訴訟程序方向修法，擬將最高法院、最高行政法院法官改成特任官，員額大砍；基層法官憂心終審法院恐抹不去外界對法官政黨傾向、政治信仰的質疑。但也有支持者認為，特任官制度能夠打破現有的「接班梯隊」慣態，帶動組織活力。

最高法院有庭長指出，將最高法院法官改為特任官，是一種最好引外力進入司法的方式，也是對實務界職業法官的一種不信任。

有高院法官說，司法院長是如何產生的？院長提的人選難道不是自己中意的人嗎？法官遴選委員會的組成又是哪來的？光思考這些問題，就無法杜絕政治介入司法的想像。當最高法院的法官是特任官時，是否需要「助理法官」來幫忙寫判決？

另名高院的法官直言，改成特任官的最高院法官，地位幾乎等同於大法官，究竟我國司法制度需要多少特任官？未來最高法院法官與大法官地位是否相同？享有特殊尊榮的特任官們會花多少心思在一般百姓的訴訟案件上？民眾的審級利益是否會被壓縮？

有法官直言，一旦最高院法官改為特任官，所審理的案件可想見是特定、目標導向，這樣的制度下，尤其只民、刑、行政訴訟都只有一庭，等於是要國人訴訟以「不能上三審」為原則，日本、美國的當事人折服率高，台灣人卻能上訴就上訴，突然要改變這種文化與制度，有難度。

往好處看是一個案子不用拖延、在二、三審間來來去去，但大幅限縮民眾上訴三審權利，就能獲信任嗎？

1名地方法院法官表示，雖說「法官無大小」，但「這是真的嗎？」大家都說地院是堅實的事實審，實務上許多地院法官希望能上高等法院，高院的法官也想「更上層樓」到最高法院，有人認為這是一種肯定，卻也不諱言，法界有一種排隊文化。

不過，若是最高法院法官改為特任官，年輕的法官有機會不用等排班，與外面的學者、律師等其他法界人士，都可直接獲拔擢。

1999年全國司改會議就確立縮減最高法院法官人數，但因金字塔型訴訟制度未能推動，至今仍維持現制。 依司改國是會議決議期程，配合金字塔型訴訟程序的各種修法，司法院今年上半年院會就須通過。

司法院擬修法將最高法院法官改為特任官，並在法官遴選委員會中，新增兩席立委代表，外...
司法院擬修法將最高法院法官改為特任官，並在法官遴選委員會中，新增兩席立委代表，外力是否介入司法再惹議。 記者王宏舜／攝影
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司法院金字塔大法官
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