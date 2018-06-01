政壇新秀養成術 花媽絕招...讓沒想過選議員的他，凍蒜

2018-06-01 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／報導



總統府秘書長陳菊4年前輔選「6小福」開紅盤，全數當選高雄市議員。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

政黨壯大勢力 向年輕人猛招手

台灣政黨為壯大勢力，莫不希望招募新血加入。民進黨從辦大學生營隊、培訓當公職人員助理、讓年輕人進公部門歷練、再投入選舉，有全套培訓流程。時代力量、基進黨跟進民進黨腳步，時力已任用不少年輕人擔任助理。

民進黨全套服務 藍議員「很羡慕」

「百年老店」國民黨青工會也持續辦理年輕人營隊，但似乎較少引發共鳴。回首來時路，國民黨高雄市議員李雅靜就感嘆未得到黨多少助力，不諱言「很羡慕」民進黨的培訓制度。

民進黨開辦青年鬥陣營，黨主席蔡英文（中）也曾現身加油打氣。 圖／民進黨高雄市黨部提供 分享 facebook

台灣政壇「年輕人撐起半邊天」，年底選舉除了縣市議員有不少新生代參選，雙北市長參選人起用的年輕幕僚，聲量也越來越大。這些年輕幕僚從何而來？又會往何處去？

藍、綠營隊都待過 活動結束差很多

民進黨籍高雄市議員邱俊憲說，大學時期抱著多學習的心情，參加不同政黨或政治人士辦的青年營隊，從國民黨到民進黨不同派系都有。大學生參加國民黨營隊，活動結束後沒有太多連繫。

反觀民進黨中央暑期營隊告一段落，就會給他們當小小助選員的機會，到不同縣市幫候選人到街頭發傳單、拿旗子。

高雄市議員邱俊憲4年前因高雄市長陳菊鼓勵參政，順利當選。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

4年前那一仗 陳菊助邱俊憲當選議員

邱俊憲說，當年他被「分發」幫立委李昆澤助選，後來當了助理。總統府祕書長陳菊當選高雄市長時，任用許多助理進入市府當機要人員，他是其中之一，有的人在局處當祕書、專門委員，他被安排在市長辦公室工作，跟著政治前輩們學習。

民進黨新潮流系培養多位年輕人，順利踏入政壇。 圖／高雄市議員邱俊憲提供 分享 facebook

「我從來沒有想過會選議員」，邱俊憲說，原本沒想過參選，直到4年前陳菊鼓勵他。4年前那一仗，花媽全力輔選的子弟兵開紅盤，市議會人稱「6小福」的李柏毅、高閔琳、簡煥宗、邱俊憲、何權峰和羅鼎城揮出漂亮全壘打，全數當選。

新潮流助一臂之力 六小福全壘打

「6小福」中除了何權峰是立法院副院長蔡其昌的妹婿，另外5人都沒有政治世家背景，全仰仗陳菊和民進黨新潮流系助一臂之力，才得以踏進政壇。

民進黨中央在暑假期間又要開辦「鬥陣營」，因為年底就有選戰，參加營隊的年輕人結業，立即就有體驗助選的機會，或許又將有新星初露光芒。

國民黨青工會急起直追，力圖帶動年輕人對國民黨的認同。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨苦追 群組凝聚年輕力量

李雅靜說，民進黨從中央到地方，一直把資源給年輕人，但「我的政黨」這方面比較保守。國民黨雖然也有青工組織，但即使以前中央執政時期，像她一樣要從基層起來的青年，並未得到多少助力。

屬於國民黨黃復興黨部的高雄市議員劉德林也說，獲得黨提名之前，並沒有什麼訓練、養成資源，一切得靠自己，直到獲得提名，組織運作才會進來。

李雅靜當市議員，一度接手國民黨青工組織工作，她辦青年培訓營，在營隊結束時要大家建立群組，隨時連繫，不讓年輕人散掉。

民進黨的從政培訓制度，國民黨高雄市議員李雅靜不諱言「很羡慕」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

高雄市議員黃柏霖當國民黨高雄市黨部主委時，透過培訓課程吸引年輕人參加，也祭出群組連繫方式，隨時傳遞黨的消息，強化連繫。

韓國瑜：加強年輕團隊 促進在地就業

國民黨高雄市長參選人韓國瑜說，深切了解年輕新血對國民黨的重要性。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨高雄市長參選人、國民黨高雄市黨部主委韓國瑜說，深切了解年輕新血對國民黨的重要性，市黨部已舉辦多場活水營和兩梯次網路課程，一方面鼓勵議員參選人加強年輕團隊，並提升青年對國民黨的認同，黨未來當然也會提供從政機會給年輕政治素人。

國民黨深切了解年輕新血的重要性，高雄市黨部已舉辦多場活水營和網路課程。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

韓國瑜說，以後還會邀兩岸電子業等大咖、青年創業家，到各校與青年對話，藉以增加廠商對南部子弟的了解並投資高雄，為高雄青年找到在地就業的路。

中央黨部設在高雄的基進黨，透過公民論壇與政治相關課程培養新人從政。 圖／基進黨提供 分享 facebook

基進黨再出發 目標進軍高雄市議會

從高雄出發的基進黨，4年前尚未成立政黨，但也推出多名素人以無黨籍參選市議員，合力打團體戰；第10選區候選人陳信諭雖未能當選，但拿下1萬178票，一鳴驚人。

基進黨主席陳奕齊說，已在台南、高雄辦理公民論壇和政治相關課程，讓有興趣的年輕人參與，經由深入討論從中發掘優秀、有意從政的青年投入選舉。如果得以進入議會，將再成立智庫，激勵更多年輕世代關心公共事務，養成踏實的「政治工作者」。

時代力量集全黨之力，幫助政治素人參選。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

時力急行軍 安排青年隨公職人員實習

時代力量也會在活動中尋找年輕政治素人參選，並由黨部規畫團體作戰，或以募款餐會方式籌得經費幫助參選人。時力秘書長陳惠敏說，未來打算直接讓有意從政的青年隨公職人員「實習」，讓他們提早體驗政治場域真實的挑戰。

親民黨吳益政當母雞 給年輕人機會

親民黨在高雄市議會的聲音近年趨弱，黨籍市議員吳益政決定自己給年輕人機會，帶領3名有意從政的青年參與論壇、討論會。他說，親民黨沒有執政資源，唯有從理念上培養有心人關懷生態、環保、教育等議題，讓這些年輕人透過專業和人際關係成長茁壯。