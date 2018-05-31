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【重磅快評】新威權政治即將鞏固 追剿異己更添軍火

2018-05-31 20:17聯合報 主筆室

促轉會正式掛牌成立了，首要工作是提出威權統治的真相調查報告。蔡英文說，該是我們跟威權時代做個了斷的時候了；促轉會主委黃煌雄則表示，揭開歷史傷口目的不是政治清算，而是要伸張公義。

其實如果不是政治人物一再逼玩歷史穿越劇，大家早就告別威權時代了。反而二年來，從以「轉型正義」為名的系列立法，到蔡政府違憲踰法、濫權橫行的諸般行徑看，新威權政治即將鞏固，追剿異己更添軍火。

黨產會的鴨霸，是大家都已經見識到的；促轉會的威風，將更甚於黨產會。這二個位階不高的行政機關，都是跨越憲法權力分立界線，凌駕於司法之上的權力怪獸。

司法對此服不服氣，大家都不知道；但大家都看到的是，大法官對相關釋憲的聲請，迄今理都不理。所以，黨產會繼續鴨霸，促轉會有為者亦若是；不，促轉會將更威風。

黨產會真要羨慕死了。促轉會不但有傳喚權、調查權，也有搜索權、扣押權；它不但有調動憲警權，更有行政處罰權。以「促進轉型正義」為名，它的權力幾乎不受節制。

大家都渴知歷史真相，不希望社會再受片段和片面的資訊操弄。因此，促轉會兩年內要提出真相調查報告備受矚目；而日前甫出爐的《政治檔案法》草案則是很重要的配套立法。

但根據這項自首法案，民間私產不待強徵没入，國民黨及其被認定的所有「附隨組織」，都有戴上「轉型正義份子」高帽、主動通報並獻繳相關檔案的義務，如果死不悔改，就要等著相關行政和刑事裁罰。

即使黃煌雄已屬藍營相對較可接受的人物，但翻翻促轉會成員名單，再想想「促轉不是功過並陳」的神聖邏輯，這份真相報告將會呈現怎麼的真相，不問可知。

何況，民進黨又不是吃素的，政治檔案當然不會只是政治檔案；大選當前，選擇性的片面文件，政治操作之為用大矣！

二二八已遠，政治老哏不論如何重炒，都不新鮮了，裝備需要更新，武器需要升級。與威權時代做個了斷，新威權政治才能真正鞏固，促轉會來得正是時候。

蔡英文總統（左起）、總統府秘書長陳菊、促進轉型正義委員會主委黃煌雄與行政院長賴清...
蔡英文總統（左起）、總統府秘書長陳菊、促進轉型正義委員會主委黃煌雄與行政院長賴清德，上午出席「促進轉型正義委員會布達暨揭牌典禮」。 記者林澔一／攝影
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黨產轉型正義
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