姚文智選假的？洪耀福：只有國民黨會搞假的

2018-05-31 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨秘書長洪耀福。 聯合報系資料照片／記者楊萬雲攝影 分享 facebook 民進黨中執會昨天通過徵召提名立委姚文智參選台北市長，針對新北市長朱立倫及國民黨宣稱，不到最後登記前都不能確定，民進黨秘書長洪耀福反嗆，搞假的只有國民黨會，民進黨不會；會把人家換掉，只有國民黨會，民進黨不會，朱立倫有這樣前科，前科犯不要拿來笑別人，提名就是拚到底。

洪耀福下午與媒體茶敘時，回應國民黨對提名姚文智的批評。對於媒體詢問是否擔心民調不佳而有棄保效應？洪耀福說，沒有棄保問題，民進黨會持續到最後，不會有如果，這種狀況不會發生。姚文智只要能突出自己的優點，多談自己的市政建設看法，自然就有致勝機會。

洪耀福說，民進黨過去在野時，以在野大聯名策略集結所有力量打倒國民黨，現在民進黨執政，中央與地方推動政策，更得心應手，是不可迴避的責任。

洪耀福表示，總體而言，對民進黨來說，沒有任何選區視為優勢區或艱困區，支持者要有這種心情，置之死地於後生，全黨幹部及支持者，每個選區都要置之死地、背水一戰。

對於姚文智的民調不高，洪耀福說，任何民調虛心接受，民進黨擅長逆勢打選戰，這是民進黨精神，創黨到現在，沒有哪一場選戰，情勢大好隨便選就上，都是很艱困。這是一個三強的選戰，誰勝出就很難講。

對於所謂姚文智會被換掉的說法，洪耀福指出，那是選戰策略，但朱立倫講這種話很諷刺，當初朱立倫就是換掉人家洪秀柱，把洪搞成這樣，還拿這說嘴，洪聽在心理一定很痛苦，「奉勸朱不要對洪二度、三度傷害」、「國民黨有這種前科，我們沒有，前科犯不要老是拿這笑別人。」

洪耀福點名將代表國民黨參選的立委丁守中說，丁還是不脫悲劇人物，不是因為八字，而是性格。本屆立委選舉，丁守中輸給吳思瑤，該要深刻反省為何會輸，連吳都打不贏，為何還驕傲心態，如果性格不改，會重蹈悲劇命運。