洪耀福以邱吉爾為例：改革完成被換掉他沒意見

2018-05-31 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨秘書長洪耀福表示，民進黨寧願因為改革失去政權，而不會為了保住政權而無所作為。

對於民進黨執政後，流失年輕族群選票，洪耀福說，年輕族群政黨認同比較不固定，被很多因素影響，執政陷入守勢，在改革混亂的紛擾中，網路上的攻擊對民進黨形象造成傷害，但他強調，改革成果反映出來後，年輕人會知道改革是為了下一代，是年輕人受益，改革到最後是年輕人收割。

洪耀福下午與媒體茶敘時，提及改革對年底選舉的影響時，做上述表示。他說，民進黨在台灣歷史發展中，對人民有三個階段的任務和使命。第一階段是爭取民主，從黨外到總統直選，第二階段是從民進黨二千年執政到現在的蔡英文總統執政，除了推動政治體制改革，還要推動經濟體制改革，把國家很多不好制度改好，厚植國家實力，第三階段則是打造富強的國家。三個階段完成才是迷進黨歷史任務的完成。

洪耀福也舉英國前首相邱吉爾在第二次世界大戰的角色為例表示，英國人民相信邱吉爾帶領英國打贏第二次世界大戰，在大戰後才換下來，民進黨是很好用的政黨，敢改革、敢做事，台灣人民會有英國人民的智慧，但他強調，哪有改革到一半被換掉，若民進黨完成三個任務，縱然要換民進黨，他沒有意見。

對於年輕族群關切的同婚議題，洪耀福說，這不是政治議題，不是鬥爭議題，不是鬥倒誰、支持誰的問題。

他表示，同性結婚要得到社會的支持、接受、認同，但對有宗教信仰的底線被挑戰，如何協調出既可以讓同婚在法律獲得保障，也可以爭取社會最大支持和祝福，包括副總統陳建仁及總統府秘書長陳菊持續整合對話溝通中，慢慢在形成共識中，讓大多數人都接受。

會否在年底公投後依結果提出方案？洪耀福表示，不是這樣的，持續整合對話。至於是否會在大選前提出方案？洪說，大選前不會，但他也說，看共識形成的速度，還需要一段時間。