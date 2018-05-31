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黃偉哲反擊黃國昌 稱工研院與大創合作一切依法

2018-05-31 17:28聯合報 記者丘采薇╱即時報導

時代力量立委黃國昌今在立法院質詢時再度爆料，指民進黨立委黃偉哲及前國會辦公室主任曾碧珠曾施壓工研院，要求工研院授權大創「美顏」系列商品使用工研院名稱、商標。黃國昌還放出4分錄音檔，稱大創「美顏」系列商品上打著「工研院輔導」名號，是工研院被迫授權。

對此黃偉哲辦公室發出聲明，強調工研院依「工業技術研究院商標權管理作業須知」第十三條，經「本院名稱使用審議會」通過，與廠商簽訂契約明訂使用之字樣，便授權廠商在產品上使用工研院字樣。

聲明也指出，工研院與大創公司在「工業技術研究院商標權管理作業須知」第十三條規範下於2015年8月19日簽署合約，清楚載明同意授權之字樣及契約時間。此外，工研院依此章程，合法授權合作廠商使用字樣已行之有年，也有相當數量的合作案例，一切符合規定。

聲明強調，爆料者以錄音帶中片段的資訊，試圖引導民眾觀感，對此表示遺憾，工研院與大創公司合作，一切依法執行，並有簽署契約，工研院更從外商收取高額權利金為台灣爭取利益，兼之有行銷國際之效應。政府與企業之商業合作案是國家經濟發展的方式之一，是對台灣有利的事，請特定人士勿再以片段訊息混淆視聽，攻擊黃偉哲和金管會主委顧立雄、王美花夫婦，這種不負責任的爆料方式，不是立法委員該有的問政態度。

黃偉哲黃國昌
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